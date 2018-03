Rugby. Ennesimo successo della Gran Sasso che supera 21-15 il Frascati

L'AQUILA. Tredicesima vittoria consecutiva per la Gran Sasso Rugby, che batte il Frascati e conquista quattro punti in classifica. Al campo sportivo di Paganica finisce 21 a 15 (4-1) in una gara equilibrata e combattuta nella quale i laziali hanno messo in difficoltà la capolista.

Il punteggio si sblocca al 7', con il 4 aquilano Marco Mancini che sfrutta un buco difensivo e va in meta. Rispondono subito gli ospiti che dopo neanche dieci minuti accorciano le distanze con Benedetti, ma fallendo la trasformazione con Riccardo Mancini. Intorno alla mezzora break della Gran Sasso che in cinque minuti realizza due mete ancora con Marco Mancini e Fabrizio Parisse, entrambe trasformate da Marchetti. Nella ripresa la gara si fa più nervosa (tre i cartellini gialli) e il Frascati si lancia in attacco con coraggio, volando in meta con D'Iorio all'11' e piazzando un calcio a cinque minuti dal termine con Mancini, che permette ai laziali di accorciare definitivamente le distanze e conquistare un punto preziosissimo in chiave salvezza. Da segnalare l'esordio in serie B del giovanissimo Giacomo Anibaldi, classe 1994. Si tratta del quinto esordio in questa stagione di un giocatore proveniente dalla U23, che si dimostra fucina di giovani promettenti.

“Ci mancavano parecchi giocatori oggi” commenta la Presidente Loredana Micheli “il Frascati ha giocato un'ottima gara. Per noi a volte l'ampio distacco con la seconda in classifica è un po' demotivante, mentre le squadre che vengono a giocare qui arrivano molto cariche, perché vogliono giocarsela con la capolista. Ogni partita è una storia a sé e spesso è la nostra maggiore esperienza che ci procura un buon risultato”.

Fermo il campionato Under 23, la Gran Sasso Under 20 esce sconfitta dall'Oasi di San Giovanni Teatino per 21 a 14 contro i pari età del Paganica.

TABELLINO

GRAN SASSO: Marchetti, Suarez, Santavenere, Eusani, Anibaldi (Brandizzi), Giampietri, Cipriani, Parisse (Angeloni), Pattuglia, De Rubeis, Di Paolo (Taraschi), Mancini M. (Ciancarella E.), Mandolini (Rossi), Iezzi (Mannucci), Ciancarella S.

FRASCATI: Barbati, D'Iorio, Varriale, Paoli, Silvestri, Mancini R., Farina, Benedetti, Becattini, Fronzi, Giampaoletti, Sassone Corsi, Meconi, Scotti, Orlando.

MARCATORI: 12' meta Mancini M. tr. Marchetti; 20' meta Benedetti non tr. Mancini R.; 28' meta Mancini M. tr. Marchetti; 33' meta Parisse tr. Marchetti; 51' meta D'Iorio tr. Mancini R.; 75' cp Mancini R.

NOTE: giornata fredda, spettatori 200 circa.

CARTELLINI GIALLI: Eusani, Becattini e Rossi.

CLASSIFICA SERIE B – GIRONE 4 XIV TURNO

Gran Sasso punti 61; Benevento punti 45; Reggio Calabria punti 43; Colleferro punti 37; Cus Roma e Rieti punti 34; Partenope Napoli punti 28; Città di Frascati punti 25; Amatori Messina punti 23; Primavera, Segni e Civitavecchia punti 19.