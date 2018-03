Rugby. Nuova sconfitta dell'Avezzano in casa 32-24 col Catania. Rinviata la gara dell'Aquila

AVEZZANO. Nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A la compagine dell’Amatori Catania si è aggiudicata la sfida contro l’Autosonia Avezzano con il punteggio finale di 32 a 24.

Il XV giallo-nero partiva molto bene, portandosi in vantaggio per 16 a 3 e creando molte difficoltà alla formazione ospite fino al 30’ del primo tempo. Negli ultimi dieci minuti della prima frazione di gioco i marsicani si deconcentravano e si facevano recuperare e superare dai siciliani che riuscivano a segnare due mete consecutive e chiudevano il primo tempo in vantaggio per 17 a 16.

Nel secondo tempo la formazione siciliana aumentava il distacco, mentre l’Avezzano non riusciva a replicare le belle giocate mostrate nella prima mezz’ora del match e l’incontro si chiudeva con la vittoria dei siciliani per 32 a 24, con la conquista del bonus mete da parte degli ospiti.

L’Avezzano resta fermo a quota 4 punti in classifica, con ormai quasi nulle speranze di rimanere in Serie A. Nel prossimo turno, in programma il 03 marzo, il XV giallo-nero sarà impegnato a Badia.

Nel campionato di Eccellenza invece turno di stop forzato per L'Aquila, la cui partita contro il Mogliano è stata rinviata per impraticabilità del campo. La gara verrà recuperata il 24 febbraio alle ore 15,00.

AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY – AMATORI CATANIA 24 - 32 (P.T. 16-17)

AVEZZANO: Thomsen, Bernetti (57’ Taccone), Colaiuda, Lanciotti S., Rossi (60’ De Luca), Lanciotti R., Guardiano, Farina, Babbo, Bonomo, Mercurio, Mancinelli, Ranalletta (40’ Cofini), Burca (40’ Crucitti), Di Cintio. A disposizione: Volpe, Pulsoni, Santangelo, Betetto. All. Carlo Pratichetti.

CATANIA: Camino, Di Paola, Corona, Zappalà, Borina, Gorgone, Parisi, Ferrara, Vasta, Palmieri, Fassari, Guglielmino G., Guglielmino F., Delfino, Venturino. A Disposizione: Ardito, Vinti, Ardito, Ruscica, Gravagna, Montedoro, Moncada All. Vittorio Ignazio.

MARCATORI: I Tempo: 8’ c.p. Thomsen (3-0); 15’ c.p. Borina (3-3); 17’ c.p. Thomsen (6-3); 22’ m. Colaiuda tr. Thomsen (13-3) 27’ c.p. Thomsen (16-3); 30’ m. Vasta tr. Borina (16-10); 40’ m. Borina tr. Borina (16-17). II Tempo: 2’ c.p. Thomsen (19-17); 12’ m. Borina tr. Borina (19-24); 16’ m. Montedoro n.t. (19-29); 25’ m. Thomsen n.t. (24-29); 27’ c.p. Borina (24-32).

ARBITRO: De Martino.

CARTELLINI GIALLI: 2’ Corona, 10’ Ranalletta; 59’ Guardiano, 75’ Taccone.

CARTELLINI ROSSI: 75’ Parisi.

PUNTI CONQUISTATI: Avezzano 0, Colorno 5.

SPETTATORI: 150 circa.