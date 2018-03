Rugby. Impegni casalinghi per Avezzano e Gran Sasso. Rinviata la gara dell'Aquila

AVEZZANO. Domenica 17 Febbraio 2013, alle ore 14:30 è in programma la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di rugby e la compagine dell’Autosonia Avezzano affronterà tra le mura amiche l’Amatori Catania.

Dopo la buona prestazione offerta contro la capolista Colorno e con i rientri di alcuni giocatori esperti il XV giallo-nero è pronto a dare battaglia alla formazione siciliana che al momento è posizionata a metà classifica.

I marsicani devono assolutamente vincere per continuare a sperare nella salvezza e domenica prossima daranno il massimo per superare gli avversari siciliani.

Domenica 17 febbraio impegno anche per la Gran Sasso che torna a Paganica. In attesa del completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di Villa Sant'Angelo, sarà il campo sportivo della frazione aquilana ad ospitare la capolista del girone 4 di Serie B, che affronterà in occasione della terza giornata di ritorno il Rugby Città di Frascati, formazione di metà classifica.

Il Frascati è reduce dalla bella vittoria nel derby contro il Primavera di due settimane fa, che ha permesso ai laziali di dare fiato alla classifica e allontanarsi decisamente dalla zona pericolosa. La Gran Sasso, che domenica scorsa ha recuperato contro il Colleferro vincendo e guadagnando cinque punti, è saldamente in testa al girone e tiene a netta distanza (+16) il Benevento secondo.

Appuntamento dunque per domenica 17 alle ore 14.30. Arbitrerà il sig. Liccardi di Roma.

Nel massimo campionato di Eccellenza infine è stata rinviata la gara tra Marchiol Mogliano e L'Aquila Rugby per impraticabilità del campo di gioco. La gara, in programma per oggi pomeriggio, è stata posticipata a domenica 24 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15,00.

LA NAZIONALE UNDER 20 AZZURRA AD AVEZZANO IL 15 MARZO

Intanto la società Avezzano Rugby continua i preparativi per il match del Sei Nazioni Under 20 tra Italia e Irlanda, che si disputerà allo Stadio dei Marsi di Avezzano, Venerdì 15 marzo 2013, alle ore 19:00.

I biglietti (Tribuna €. 15,00 – Distinti €. 10,00 – Curva €. 5,00) possono essere acquistati presso i seguenti punti vendita: AutoSonia, Via Pertini, 101 – Bar Conca D’Oro, Via Garibaldi, 121 – Bar NOA, Via Corradini – Campo Rugby, Via Dei Gladioli – Centro Tim, Via Corradini, 133 – Degni Sport, Via Marconi, 14 – Elettrica Pelino, Via Cassinelli, 13 – Non Solo Carta, Via Kolbe, 30.