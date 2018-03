Basket. Domenica c'è l'atteso derby tra Vasto e Lanciano

VASTO. Il derby tutto abruzzese fra Vasto e Lanciano va in scena al PalaBCC domenica 17, alle ore 18, ed è in calendario per la 5^ giornata del turno di ritorno. All’andata gli uomini di coach Di Salvatore avevano già sei punti arrivati dalle vittorie nelle prime tre giornate, mentre i frentani di punti ne avevano soltanto due per aver violato il parquet del Monopoli dopo ben tre sconfitte consecutive. Da quel lontano 11 novembre sono passate tante giornate e le due formazioni si ritrovano fortemente motivate da una seconda posizione occupata dai padroni di casa all’inseguimento del solitario Molfetta, mentre la squadra viaggiante è riuscita ad incamerare punti in tre delle quattro gare giocate ultimamente. Anche nei roster ci sono diverse novità con assenze importanti su entrambe le panchine: fuori Silvio Marinaro e Vittorio Ierbs, in forse, da una parte, assente Giandomenico Ucci e Toni Blaskovic dall’altra; ci sono, in contropartita, Mattea Marinelli, arrivato da Bernalda (DNB) per rinforzare i lunghi sotto canestro in canotta bianco rossa, e Alessio Di Sante, play del 1989, trasferitosi da Roseto (DNB) a Lanciano per sopperire l’assenza di Ucci. Le premesse per l’incontro di cartello comunque non mancano e domenica ci sarà l’opportunità di vedere basket di buon livello fra due formazioni fortemente motivate: la BCC Vasto vuole confermarsi anti-Molfetta, attesa allo scontro diretto fra un paio di domeniche, mentre la BLS Lanciano, dopo un inizio piuttosto tormentato, guarda avanti per inserirsi nel calendario play off della 2^ fase avendone acquisite le potenzialità con le quali è passata al PalaMazzola di Taranto ed ha avuto la meglio con il Monopoli, sul parquet amico, diretto concorrente nella zona calda riservata alle otto formazioni che andranno a giocarsi la seconda promozione in DNB.

Aspettando il derby, per il quale è atteso il pubblico che l’evento merita, e sull’onda dei troppi fatti avvenuti in ambiente sportivo, la BCC Vasto Basket lancia la campagna "dotiamo il PalaBCC di un defibrillatore" ed invita tutti gli appassionati a contribuire affinché nella struttura di Via Conti Ricci tale apparecchiatura sia disponibile, auspicando che il mancato utilizzo la ricopra, metaforicamente parlando, di polvere e ragnatele. Dalla prossima domenica sarà possibile elargire un contributo depositandolo direttamente nell’apposito contenitore predisposto all’ingresso del PalaBCC e per il quale l’Associazione ringrazia fin d’ora.

Tornando a tirare palloni verso il canestro, dopo Lanciano, in casa, si va in trasferta a Benevento, sponda Magic Team, prima del match-verità con la prima in classifica, con la quale partiamo dal -3 dell’Andata quando a Molfetta la gara si decise negli ultimissimi secondi mettendo a referto 94 punti contro i 97 dei padroni di casa.