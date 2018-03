Basket. Altra vittoria del Penta Teramo 99-46 sul malcapitato Penne

PENNE. Vittoria esterna e quinto successo consecutivo per il Penta Teramo che ha espugnato senza troppi problemi il parquet del Basket Penne. Il punteggio finale di 46-99 (parz. 14-31, 28-54, 40-79) dà l’esatta fotografia di una partita mai in discussione nel quale i teramani, venuti a Penne senza Lulli lasciato a Teramo a scopo precauzionale, hanno imposto il loro gioco fin dai primi minuti lasciando poi spazio ai giovani che hanno tenuto bene il campo ed incrementato il divario fino al +53 che ha chiuso la gara.

Camillo Gentile, vicepresidente del Penta Teramo, a fine gara ha commentato: “Oggi per noi più del risultato era importate mettere in pratica ciò che proviamo in allenamento durante la settimana e dare più spazio ai nostri giovani, anche per premiarli per tutti gli sforzi e l’impegno che stanno mettendo in tutti gli allenamenti. Adesso, mercoledì, ci aspetta una gara impegnativa ad Atri contro una squadra che sta migliorando di partita in partita. Servirà la nostra miglior prestazione per portare i due punti a casa”.

Prossimo impegno di campionato per il Penta Teramo mercoledì prossimo 13 febbraio, fuori casa casa, contro l’Hatria Basket.



BASKET PENNE – PENTA BASKET TERAMO 46-99 (parziali: 14-31, 28-54, 40-79)



BASKET PENNE: D’Angelo 2, Melone , Mosca , Rosedorne , Di Battista 4, Marrone , Franceschini 2, Palma 5, Di Flavio 26, Delli Castelli 7. All. Di Paolo.

PENTA BASKET TERAMO: Cufari 18, Maggioni 28, Ciccone 4, Piccinini 19, Assogna 10, Stucchi 4, Pappacena 2, Sacchini 12, Del Zoppo 2. All.: Stirpe.