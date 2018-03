Basket. La Globo Giulianova supera a domicilio 65-59 il Castiglione Murri

GIULIANOVA. Torna alla vittoria la Globo Giulianova che dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Sigma Imola si rilancia in ottica play-off battendo il forte Castiglione Murri, terzo in classifica. Sul parquet amico del PalaCastrum la formazione di coach Alessandrini ha tenuto botta contro i più quotati bolognesi vincendo con il punteggio finale di 65-59, grazie ad una ottima prova del collettivo, impreziosita dalle belle prestazioni di Elia, Marzoli e Iagrosso, in una serata dove il "bomber" Gallerini non è stato incisivo e determinante come al solito.

I giallorossi, ancora privi di Travaglini in panchina per onor di firma, sono stati bravi ad imporre i propri ritmi contro una formazione, quella bolognese, che veniva da tre vittorie consecutive e che voleva fortemente rosicchiare punti alla capoclassifica Orva Lugo. La Globo a differenza dell'ultima uscita di campionato è stata brava a tirare con alte percentuali, specie da due punti: 62% contro il 47% degli ospiti e soprattutto nonostante abbia concesso ben 12 rimbalzi offensivi è riuscita a far si che questi non si concretizzassero in troppi comodi secondi tiri che avrebbero potuto ribaltare le sorti della gara.

La Globo Giulianova è stata avanti nel punteggio praticamente per tutta la partita, gestendo nei primi 20' un vantaggio oscillante tra i 4 ed i 7 punti (19-16 al 10', 25-18 al 14') fino ad un massimo di 12 toccati al 15' sul punteggio di 30-18. Nonostante i tentativi degli ospiti di tornare in gara, grazie ai canestri di Mini e Albertini (33-24 al 20') i giuliesi, che in apertura di terzo parziale non trovavano la via del canestro per ben 4' (33-29), potevano contare sulla buona serata di Iagrosso che con 6 punti consecutivi lanciava la Globo sul +9 (41-32 al 27'). Il Castiglione Murri, squadra giovane e di talento, dimostrava di essere nelle zone alte non per caso e con un parziale di 7-2 negli ultimi 180" si riportava in partita andando all'ultimo mini riposo sotto di sole 4 lunghezze sul punteggio di 43-39.

Il quarto periodo era però tutto di marca Giulianova. Elia e Pira si prendevano letteralmente carico della fase offensiva segnando in coppia la bellezza di 16 punti che spaccavano in due la partita indirizzando il risultato verso i padroni di casa. Pira con una tripla, segnava al 37' il canestro del +11 (60-49) che in pratica metteva la parola fine alla gara. Gli ospiti cercavano negli ultimi minuti il tutto per tutto ma questo si traduceva solo nel parziale finale di 5-10 che fissava il punteggio sul 65-59 in favore di Iagrosso e compagni.

Prossimo impegno di campionato per la Globo Giulianova, il 16 febbraio, fuori casa contro la formazione del Titano San Marino.

GLOBO GIULIANOVA - CASTIGLIONE MURRI 65-59 (parz 19-16, 33-24, 43-39)



GLOBO GIULIANOVA: Iagrosso 19, Pira 8, Cianella, Sacripante 2, Scarpetti ne, Papa, Marzoli 13, Travaglini ne, Elia 15, Gallerini 8. All: Alessandrini.

CASTIGLIONE MURRI: Mini 14, Chiarini 8, Iattoni 12, Riguzzi 2, Verdi ne, Albertini 13, Martelli 4, Botteghi 2, Lugli, Beccari 4. All: Carretto.