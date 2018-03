Rugby. L'Avezzano perde in casa 19-10 anche col Colorno

AVEZZANO. Nel recupero della prima giornata di ritorno, rinviata per neve il 20 gennaio scorso, il Colorno si è aggiudicato il match con il punteggio finale di 19 a 10.

Il XV giallo-nero, in cui oggi rientravano Alessio Mancinelli (tornato dall’Aquila), Antonio Cofini e Stefano Baiocchi, ha giocato una gran partita ed ha perso la sfida contro la capolista solo nel finale della gara.

Il primo tempo, molto equilibrato, terminava sul 7 a 3 in favore degli ospiti, con il Colorno che andava in vantaggio al 9’ con la meta di Corso trasformata da Milani (0-7) ed il calcio piazzato di Guardiano che accorciava le distanze al 20’ (3-7).

Al 12’ della ripresa il Colorno allungava con la meta di Da Lisca (3-12), ma al 28’ i marsicani riaprivano la gara con la marcatura di Guardiano trasformata dallo stesso (10-12).

Negli ultimi venti minuti di gioco la partita era ancora più combattuta ma nei minuti di recupero gli ospiti riuscivano a marcare la meta della tranquillità.

Soddisfazione in casa giallo-nera per la bella prestazione del XV marsicano che ha mostrato enormi progressi rispetto alle gare precedenti ed in più occasioni ha messo in grande difficoltà la formazione del Colorno che lotta per la promozione.

Con la presenza in campo di alcuni giocatori esperti che, purtroppo, solo ora hanno deciso di ricominciare gli allenamenti, il campionato poteva avere esiti completamente diversi.

Domenica prossima, il XV giallo-nero sarà impegnato ancora in casa contro l’Amatori Catania.

AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY – RUGBY COLORNO 10 - 19 (P.T. 3-7)

AVEZZANO: Taccone, Bernetti, Colaiuda, Lanciotti S., Rossi (13’ s.t. Cofini), Lanciotti R., Guardiano, Farina, Babbo, Bonomo (26’ s.t. Baiocchi), Mercurio, Mancinelli, Ranalletta (16’ s.t. Crucitti), Burca, Di Cintio. A disposizione: Volpe F., Leoni, Pulsoni, Volpe G., Sabatini . All. Carlo Pratichetti.

COLORNO: Corso (Reverberi), Lauri, Galante (Dusi), Illinca, Torrelli, Milani, Barbieri D., Carretta, Rollo (Picagli), Barbieri P. (Franchini) , Caprioli, Da Lisca, Di Valentino, (Zanacca) Bellingeri (Tolaini), Palma, A disposizione: Caeran, Boffo. All. Cristian Prestera.

MARCATORI: I Tempo: 9’ m. Corso tr. Milani (0-7); 2’ c.p. Guardiano (3-7). II Tempo: 12’ m. Da Lisca tr. Milani (3-12), 28’ m. Guardiano, tr. Guardiano (10-12), 42’ m. Milani tr. Milani (10-19).

ARBITRO: Carrera di Roma.

CARTELLINI GIALLI: 26’ p.t. Guardiano, 35’ p.t. Barbieri; 11’ s.t. Mercurio, 40 s.t. Baiocchi.

PUNTI CONQUISTATI: Avezzano 0, Colorno 4.

SPETTATORI: 150 circa.