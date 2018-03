Pallavolo Femminile. Vittorie importanti per Dannunziana ed Arabona. Ko il Casoli

PESCARA. Importante vittoria in trasferta per la Dannunziana AnnoZero Pescara, impegnata nel Campionato Nazionale di pallavolo femminile serie B2.

Sul campo del Mesagne Brinidisi le ragazze di coach Simone Di Rocco, costretto in tribuna per il turno di squalifica imposto dal Giudice Unico con il vice Giordano Bruno Mazzucato a dirigere la squadra dalla panchina, si impongono per 3 a 0 (parziali set 18-25; 16-25; 15-25).

Esordio in Campionato per il libero Giorgia Spina, prova di spessore del centrale Giulia Di Gregorio, micidiale a muro, così come sopra le righe la prestazione l’opposto Marta Romano, importantissima soluzione offensiva al pari del capitano Chiara Spagnoli.

La classifica ora vede la Dannunziana AnnoZero a 2 punti dal terzo posto in classifica. Prossimo impegno in casa contro il Pozzuoli Napoli, la vittoria diventa un obbligo.

Successo prezioso in ottica salvezza invece per l'Arabona, che in casa ha superato per 3-0 la Megaride Napoli. Ottima prova nel complesso per le ragazzi di Manoppello, che non hanno mai dato prova di soffrire il ritorno delle avversarie. Parziali netti di 25-17, 25-14 e 25-27 che la dicono lunga sull'ottima prestazione delle abruzzesi. Con questa vittoria l'Arabona è salita a quota 15 punti in classifica, con 3 lunghezze di vantaggio dalla zona calda della classifica. Prossimo impegno sabato alle ore 19,00 sul difficile campo del Maglie.

Giornata no per il Csa Group Casoli, che ha ceduto nettamente per 3-0 in casa del Lavello. Partenza negativa per le ragazze casolane, che col passare dei minuti hanno poi giocato una discreta pallavolo senza però riuscire a riequilibrare l'incontro. Parziali di 25-17, 25-21 e 26-24. Per il Casoli un ko che fa male in ottica classifica, con la salvezza ora distante ben 5 punti. Domenica alle ore 18,00 impegno quasi da ultima spiaggia in casa con il Mesagne quartultimo.

In serie C nuovo successo della Gaglioti Pallavolo Giulianova, che al tie-break ha superato a Loreto Aprutino 3-2 il Collecorvino. Parziali di 25-20, 21-25, 25-21, 15-25, 12-15. Giuliesi sempre in testa al raggruppamento.

Andrea Sacchini