Basket Femminile. Sconfitta netta 94-48 del Cus Chieti a Lucca. Vince l'Adriatica Pescara

CHIETI. Termina con il punteggio di 94 a 48 la sfida fra Gesam Gas Le Mura e Cus Chieti, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di A1. Match del PalaTagliate dominato da Lucca che, nonostante la sosta di settimana scorsa, ha giocato con determinazione per tutti e i 40 minuti, concedendo davvero poco ad un Chieti orfano di Pastore e dell'esterna Nacickaite.

Lucca parte con Gianolla, Bagnara, Andrade, Johnson, Ruzickova; Chieti con Sepulveda, Karakasevic, Silva, Gonzalez, Gatti. Avvio straripante della Gesam Gas: 12 a 2 dopo nemmeno quattro minuti di gioco (6 punti per Ruzickova), che diventa 20 a 8 a tre dal termine. La difesa di Lucca concede davvero poco alle ospiti, che trovano però in Sepulveda un buon terminale d'attacco. Dotto affonda in penetrazione, ma Gonzalez risponde con una tripla, per il 25-15 ad un minuto dal termine. Andrade trova 5 punti consecutivi e lo score si fissa sul 30-18. Otto punti per Johnson e sei per Sepulveda. Nel secondo quarto Chieti si fa aggressiva così coach Diamanti è costretto al time-out. La lotta riparte punto a punto, con il Cus pericoloso con con Sepulveda, che trova 8 punti consecutivi, ma Lucca riesce comunque a non scomporsi e, con autorità, tornare sul +11 con Ress, Bagnara e Ruzickova (38-27 a -4,20), trasformato in +15 da due affondi di Andrade e Johnson, a 3,15 dal termine. Nel finale una tripla di Bagnara e un 2/2 di Gianolla (ed una grande stoppata di Johnson) suggellano un parziale di 19 a 9 a favore di Lucca (49 a 27 il punteggio). Johnson 12 punti, Sepulveda 13; Andrade 6 punti e 4 assist, per Sepulveda anche 5 rimbalzi.

Ress (buona gara per il pivot con 13 punti) inaugura la ripresa con 4 punti consecutivi e Lucca gioca alla grande anche in difesa. Sepulveda segna la sua seconda tripla della gara (18 punti per lei), ma Dotto, Ruzickova (12esimo punto per lei) e Spreafico portano lo score sul 62 a 32 a 5 dal termine. Nel finale del quarto a segno anche Bagnara (tripla), Andrade e Ress, mentre per Chieti Sepulveda (75 a 40). A dare lustro alla prestazione d'attacco il 78% al tiro da 2 per la Gesam Gas contro il 38% delle ospiti. Nell'ultimo quarto Lucca dilaga, mantenendo alta l'intensità difensiva, con due triple firmate Bagnara e Spreafico ed un gran canestro di Johnson, per l'89 a 42 a 5 dal termine. Allo scadere l'immancabile tripla di capitan Favilla, che fissa il punteggio sul 94 a 48, per il tripudio del numeroso pubblico del PalaTagliate.

In serie B invece, prima giornata della seconda fase, vittoria importante dell'Adriatica Pescara sul Gualdo per 81-61. Le adriatiche, dopo un inizio partita difficile con la squadra sotto di 13 punti, hanno rialzato la testa nel terzo parziale con 26 punti realizzati e 6 soli subiti. Prestazione comunque sottotono dell'Adriatica, che con questo successo allunga a 6 i punti di vantaggio in classifica proprio sul Gualdo secondo. Prossimo impegno delle tigrotte sabato 9 febbraio alle ore 20,30 sul parquet del Basket Club Perugia.