Pallamano. Weekend di riposo in serie A per le abruzzesi

ABRUZZO. In questo weekend la serie A di pallamano ha osservato un turno di riposo. Il campionato riprenderà sabato 9 febbraio. Per le abruzzesi un impegno in casa e 2 partite in trasferta. Il Teknoelettronica Teramo ospiterà la corazzata Fasano con fischio d'inizio alle ore 19,00. Il Cus Chieti sarà di scena alle 15,00 sul parquet del Cus Palermo mentre alle 19,00 il Città Sant'Angelo farà visita all'Intini Noci.

Domenica intanto si è disputata la 28esima edizione della Coppa Italia maschile. La finale si è giocata al Pala Gasteiner ed ha visto gli altoatesini superare la Junior Fasano col risultato di 32-24 e vincere la competizione per la seconda volta nella sua storia. Sono due i successi stagionali della formazione allenata da Alessandro Fusina, che in avvio di stagione aveva conquistato la Supercoppa Italiana, battendo proprio il Fasano. Decisivo, nella finale di domenica, un break di dieci reti nel corso del primo tempo.

Il Loacker Bozen ha scritto così, per la seconda volta, il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Italia. Torna sabato prossimo il campionato di Serie A Maschile: in programma il quarto turno del girone di ritorno.

LOACKER BOZEN – JUNIOR FASANO 30-24 (p.t. 18-10)



LOACKER BOZEN: Fovio, Andergassen, Gaeta 9, Gufler 2, Innerebner, Maione 7, Obrist 1, Pircher, Radovcic 7, Turkovic 3, Volpi, Waldner, Widmann, Sporcic 1. All: Alessandro Fusina.

JUNIOR FASANO: Cedro, De Santis L. 2, De Santis P, Fanizza, Giannoccaro 4, Messina 4, Rubino 7, Sirsi, Tumbarello 1, Beharevic 5, Ancona 1, Marino, Ostuni, Pignatelli. All: Francesco Ancona.

ARBITRI: Iaconello – Iaconello.

Andrea Sacchini