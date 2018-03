Serie D. Nel derby l'Angolana supera l'Amiternina. Pareggio Celano, sconfitta San Nicolò

AMITERNINA-RENATO CURI ANGOLANA 0-1

AMITERNINA (4-4-2): Spacca 5,5; Lenart D. 5,5, Varchetta 5,5, Federici 6, Valente 5,5 (26’ st Lenart L. sv); Petrone 6, Moauro 5, Berardi 5,5, Bamba 5,5 (26’ st Picoli sv); Pedalino 5,5, Gizzi 5 (18’ st Costantino 5,5). A disp.: Napoleoni, Bocchino, Di Francia, Marongiu. All. Angelone

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Angelozzi 6; Cancelli 7, Scampamorte 6,5, Ferrante 7, Spoltore 6,5; Pagliuca 6,5 (41’ st Gambacorta sv), Vespa 6,5, Farindolini 6, Ligocki 6,5; D’Ancona 6,5, Ferraresi 6. A disp.: De Flaviis, Ranauro, Di Donato, Cuozzo, Dragani, Musilli. All. Miani

ARBITRO: Capezzi di Valdarno 6.

RETI: 19’ st Cancelli

NOTE: spettatori 200 circa. Espulso al 31’ st Moauro (A) per doppia ammonizione. Ammoniti: Valente, Vespa, Federici, Varchetta, D'Ancona, Gambacorta. Recupero: pt 2’, st 4’.



CIVITANOVESE-CELANO 1-1

CIVITANOVESE (4-4-2): Tubaro 6; Bottaccini 6, Torta 6,5, Mallus 6, Ekani 6; Moretti 6,5, La Vista sv (21’ st Galli 5), Digno 6, Boateng 5,5; Covelli 5, Ridolfi 6,5 (46’ st Sensi sv). A disp.: Perozzi, Monti Filopati, Nardone, Bubalo. All. Cornacchini.

CELANO (4-4-1-1): Nutricato 6; Di Stefano 6, Rea 6,5, Fuschi 6,5 (13’ st Antonelli 6), Terlino 6; Lancia 6,5 (39’ st Dema sv), Monti 6,5, Granaiola 6,5, Villa 6,5; Valdes 6,5 (32’ st Luzi 6); Lazzarini 6,5. A disp. Polidoro, De Sanctis, Fazi, Salatiello. All. Capaldi.

ARBITRO: Gironda Veraldi di Bari 5.

RETI: 17’ pt rig. Lazzarini (CE), 10’ st Ridolfi (CI).

NOTE: spettatori circa 250. Al 43’ del st espulso Covelli (CI) per fallo di reazione. Ammoniti: Ekani, Torta, Villa, Tubaro. Angoli 6-1. Recuperi: pt 3’, st 5’.

VIS PESARO – SAN NICOLO’ 2-0

VIS PESARO (4-4-2): Foiera 6; Boinega 6,5, Paoli 6,5, Santini 6,5, Dominici 6,5; Di Carlo 6,5, Ridolfi 6 (44′ st Pensalfine sv), Bianchi 6, Rossini 6,5; Cremona 6,5, Vicini 5,5 (8′ st Omiccioli 6,5). A disp.: Francolini, Tonucci, Pangrazi, Tartaglia, Torelli G. All. Magi 7

SAN NICOLO’ (4-1-4-1): Merletti 6; Antenucci 6,5, Gabrieli 6, Fruci 5,5, Mottola 6; Zebi 6; Troccoli 6,5 (38′ st Grazioso sv), Ferraioli 6, Di Michele 6, Paris 5 (8′ st Ragatzu 6); Padovani 5 (20′ st Chicco 6). A disp.: Ciccarone, Tracchia, Raimondo, Girgenti. All. Di Renzo 6

ARBITRO: Pedretti di Brescia 5,5

RETI: 8′ pt Rossini, 35′ st Cremona.

NOTE: spettatori 300 circa (con 91 paganti, per un incasso di 994 euro). Ammoniti: Zebi (SN), Boinega (V), Antenucci (SN), Cremona, (V), Ridolfi (V), Santini (V). Angoli 4-4. Recuperi: pt 1′, st 5′





