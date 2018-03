Calcio mercato. Virtus Lanciano, nell'ultimo giorno via Testardi, Pepe e Giusti

LANCIANO. In casa Virtus Lanciano non è arrivata la sperata ciliegina sulla torna nell'ultimo giorno di mercato. Il DS Luca Leone ha concentrato tutte le proprie forze nello sfoltire l'ampia rosa a disposizione del tecnico Carmine Gautieri. Hanno lasciato l'Abruzzo l'esterno Vincenzo Pepe, passato in prestito alla Nocerina in Prima Divisione e Francesco Giusti, passato a titolo definitivo al Milazzo calcio in Seconda Divisione. Oltre a Gouano, passato nei giorni scorsi al Vicenza, ieri ha salutato la maglia frentana anche l'attaccante Emanuele Testardi, che disputerà gli ultimi 6 mesi della stagione al Sud Tirol in Prima Divisione. Nulla da fare invece per il portiere Vincenzo Aridità e per l'esterno d'attacco Ilyas Zeytulaev che non hanno trovato l'accordo con nessuna squadra e resteranno a disposizione di Gautieri almeno fino a giugno.

Nel complesso ad ogni modo il mercato della Virtus è stato più che soddisfacente, almeno sulla carta. Partiti elementi che non facevano parte attiva del progetto tecnico rossonero, sono arrivati elementi importanti che possono far fare il salto di qualità all'attuale organico. Piccolo, che ha ben impressionato a Varese, ha già dimostrato di essere entrato negli schemi tattici di mister Gautieri. Si attendono ora risposte da Spinazzola, attaccante esterno perfetto per caratteristiche tecniche nel 4-3-3 frentanoe da Plasmati, che potrebbe essere davvero il rinforzo ideale al centro dell'attacco per numeri ed esperienza.

La squadra intanto in città prosegue gli allenamenti in vista del posticipo di campionato di lunedì ore 20,45 ad Ascoli. Lavoro differenziato per Di Cecco mentre Ceccarelli ha svolto allenamento specifico. Seduta con la primavera invece per Falcone. Minotti salterà Ascoli-Virtus Lanciano per squalifica.

In casa Ascoli giungono buone notizie dall'infermeria grazie ai recuperi di Loviso, Conocchioli e Montalto. In dubbio ma sulla via del recupero anche Russo e Di Donato.

Andrea Sacchini