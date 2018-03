Rugby. L'Avezzano perde 37-8 anche ad Alghero

ALGHERO. L'Autosonia Avezzano ha perso ad Alghero con il risultato finale di 37 a 8. Ancora una volta, con una formazione piena di giovani, il XV marsicano non è riuscito ad imporsi sugli avversari: “Purtroppo i nostri giovani giocatori hanno commesso molti errori in fase di organizzazione - ha commentato il dirigente giallo-nero Pino Santucci - ed hanno lasciato agli avversari dei vantaggi che si sono rivelati determinanti ai fini della sconfitta”.

Domenica prossima, il campionato rimarrà fermo a causa del primo impegno della Nazionale nel Torneo delle Sei Nazioni. Il 10 febbraio sarà recuperato il match contro il Colorno, che era stato rinviato per neve, mentre il campionato riprenderà il 17 febbraio, quando l’Avezzano ospiterà l’Amatori Catania.

NOVACO ALGHERO - AVEZZANO RUGBY 37 - 8

NOVACO ALGHERO: Costantini (76 Sechi), Solinas (75 Peana A.), Apikotoa, Franchin (68 Toniolo), Lorenzini (66peana D.), Peens, Daga, Rancati(25 Lombardo), Giacci, Usai, Sirbu, Paco (64 Spanu), Escobar (74 Berdini), Spirito (63 Paddeu), Bonetti

AVEZZANO RUGBY: Thomsen, Taccone, Lanciotti, Betteto (68 Rossi), Colaiuda, Guardiano, De Luca, Farina, Babbo (65 Demeis), Beccattini (65 Pulsoni), Mercurio, Sant'angelo (68 Sabatini), Lanciotti, Burca Venditti.

ARBITRO: Russo da Piacenza

MARCATORI: P.T. 5' drop Guardiano, 7' cp Peens, 10' cp Peens, 12' mt Lorenzini tr Peens, 16' mt Solinas tr Peens. S.T. 52' mt Paco, 57' mt Solinas tr Peens, 62' mt Solinas tr

Peens, 73' mt Colaiuda

NOTE: Cartellini gialli: 48' Thomsen, 51' Guardiano.

SERIE A – GIRONE 2 – XI TURNO – 27.1.2013

Novaco Amatori Rugby Alghero – Avezzano Rugby 37 – 8 (5-0)

Asd Rugby Paese – Rangers Rugby Vicenza 16 – 14 (4-1)

Cesin Cus Torino Rugby Asd – Asd Amatori Parma Rugby 28 – 18 (4-0)

Rugby Colorno – Rugby Club Valpolicella Asd 00 – 29 (0-4)

Asd Amatori Rugby Badia – C.U.S. Padova Rugby 26-25 (5-1)

Club Amatori Sport Catania – Asd Amatori Capoterra 34 – 27 (5-1)

Classifica: Rugby Colorno punti 44; Vicenza punti 43; Valpolicella punti 39; Cus Torino punti 31; Alghero punti 30;Capoterra punti 29;; Paese punti 27; Amatori Catania punti 25;Cus Padova punti 23; Amatori Badia punti 21; Amatori Parma punti 14; Avezzano punti 4.

PROSSIMO TURNO – DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013

Amatori Parma – Alghero

Paese – Badia

Capoterra – Cus Torino

Vicenza – Colorno

Cus Padova – Valpolicella

Avezzano – Amatori Catania