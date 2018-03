Serie A, Zeman verso l’addio con la Roma. Oggi la decisione

ROMA. Zeman verso l’addio con la Roma, dove era arrivato l’estate scorsa, dopo aver portato il Pescara in serie A.

In riva all’Adriatico i tifosi non l’hanno ancora dimenticato. Complice un’annata disastrosa, è ancora vivo il ricordo di Zemanlandia e la stagione in cui il mister ha lanciato Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti. Oggi a Trigoria è previsto un incontro tra Baldini, Sabatini e il tecnico, e si deciderà cosa fare in futuro. L’addio del boemo sembra scontato e indiscrezioni parlano di un imminente arrivo di Zago o De Rossi che dovrebbero concludere la stagione in attesa del prossimo anno, quando sulla panchina potrebbero sedersi o Allegri o Mazzarri.

«Zeman è l'allenatore che abbiamo scelto in maniera quasi euforica», commenta Walter Sabatini, «pensando che avrebbe fatto fare ai ragazzi un calcio arrogante, prepotente: era un'esigenza forte e in questo lui è riuscito. La squadra ha il miglior attacco della serie A. Zeman lo abbiamo lasciato lavorare e lui ha immediatamente capito le potenzialità e le possibilità».

Dopo, però, qualcosa si è incrinato: «si è arrivati a una situazione, quella odierna, di poca soddisfazione rispetto a quello che la squadra riesce a produrre e adesso ci fermeremo un po' interrogandoci sui motivi che non ci hanno portato a fare cose congrue alle richieste, parlo di lavoro, di proposte». Dunque la panchina è sempre più in bilico e sull’Adriatico qualcuno torna a sognare.