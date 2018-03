Serie D. Vincono Angolana e San Nicolò. Perdono invece Amiternina e Celano

AMITERNINA-ISERNIA 1-3



AMITERNINA (4-4-2): Napoleoni 5,5; Lenart D. 5,5, Federici 5, Varchetta 5, Valente 5; Petrone 5,5, Moauro 5, Berardi 5 (34’ pt Costantino 5,5), Bocchino 5 (15’ st Bamba 5,5); Pedalino 6, Gizzi 5 (34’ pt Lenart L. 6). A disp.: Spacca, Di Francia, Schiano, Rotariu. All. Angelone

ISERNIA (4-4-2): D’Arienzo 6; Ricci 6,5, Calabrese 6,5, Bianchi 6,5, Lunardo 6,5; Mingione 7, Fazio 7, Nicolai 6,5, Guglielmi 7 (46’ st Russo sv); Capuozzo 7 (26’ st Fucci sv), Iaboni 7. A disp.: Errichiello, Tortora, Di Giambattista, Coppola, Tagliamonte. All. Farina

ARBITRO: Guida di Salerno

RETI: 23’ pt Iaboni (I), 29’ pt Capuozzo (I), 33’ pt Mingione (I), 24’ st Pedalino (A) rig.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Gizzi, Lunardo, Guglielmi, Iaboni, Fazio. Recupero: pt 1’, st 3’.

MACERATESE-CELANO 1-0



MACERATESE (4-2-3-1): Marani 6; Donzelli 6, Arcolai 6,5, Capparuccia 6, Montanari 6; Luisi 7, Lattanzi 5,5 (13' st Marcatili 6,5); Piergallini 5,5 (13' st Negro 6), Carboni 5,5 (27' st Romanski 6), Melchiorri 7,5; Orta 6. A disp.: Carfagna, Russo, Castracani, Segarelli. All. Di Fabio 6,5.

CELANO (4-4-2): Nutricato 5,5; Di Stefano 6,5, Rea 6, Fuschi 6, Antonelli 6; Lancia 6,5 (42' st Luzi ng), Granaiola 6, Marfia 6,5 (42' st De Santis ng), Villa Gr. 6; Dema 5,5, Valdes 6 (38' st Lazzarini ng). A disp.: Polidori, Villa Gi., Fazi, Salatiello. All. Morgante 6,5.

ARBITRO: Celentano di Torre Annunziata 6.

RETI: 40' st Melchiorri.

NOTE: spettatori 600 circa. Ammoniti: Melchiorri, Negro, Marfia. Angoli: 5-5. Recupero: pt 2’, st 5’.

RENATO CURI ANGOLANA-SAMBENEDETTESE 2-0



RENATO CURI ANGOLANA (4-2-3-1): Angelozzi 6,5; Natalini sv (23’ pt Scampamorte 6), Spoltore 6, Ferrante 6, Cancelli 6,5; Ferraresi 6,5, Farindolini 6; Ligocki 6, Vespa 6 (22’ st Forlano 6), Pagliuca 6,5; D’Ancona 6. A disp.: De Flaviis, Di Cecco, Gambacorta, Dragani, Musilli. All.: Miani (squalificato, in panchina Bordoni) 6,5.

SAMB (4-3-3): Barbetta 4; Camilli 5, Marini 6, Aquino 5,5, Djibo 5,5 (19’ st Carminucci 6); Traini 6, Scartozzi 5 (1’ st Forgione 5,5), Carpani 5; Puglia 5, Shiba 5, Santoni 6 (40’ st Onesti sv). A disp.: Piagnerelli, Ianni, Disanto, Nocera. All.: Palladini 5.

ARBITRO: Capraro di Cassino 5,5.

RETI: 17’ pt e 30’ pt Ferraresi.

NOTE: spettatori circa 700. Espulso al 48’ st Puglia per doppia ammonizione. Ammoniti: Natalini, Ligocki, Ferraresi, Forlano, Shiba, Scartozzi, Puglia, Djibo, Camilli. Angoli: 1-2. Recupero: pt 2’, st 5’.

SAN NICOLÒ – RECANATESE 1-0



SAN NICOLÒ (4-4-2): Merletti 6,5; Antenucci 6,5 Gabrieli 7,5 Fruci 6,5 Raimondo 6,5; Troccoli 6,5 De Santis 6 (35' st Di Michele sv) Zebi 6,5 (11' st Padovani 6) Petronio 6,5; Chicco 6 (15' st Ferraioli 6) Paris 6,5. A disp.: Ciccarone, Mottola, Grazioso, Tracchia. All. Cifaldi 7.

RECANATESE (4-4-2): Paniccià 6,5; Ristè 6 Patrizi 6 Commitante 6 Bruciapaglia 6; Di Marino 5,5 (18' st Latini 6) Rachini 6 Marchetti 6,5 Gigli 6; Garcia 5,5 Bartomeoli 5,5 (8' st Guermandi 6). A disp.: Catinari, Morbiducci, Moriconi, Palmieri, Agostinelli. All. Omiccioli 6.

ARBITRO: Mazzei di Brindisi 6.

RETI: 46' st Gabrieli.

NOTE: spettatori 200 circa. Al 31' st è stato allontanato il tecnico del San Nicolò, Cifaldi, per proteste. Ammoniti: Gabrieli, De Santis, Petronio, Di Michele, Patrizi, Ristè. Angoli: 4-2. Recupero: 2' pt, 4' st.

