Basket. La Globo Giulianova vince 62-51 col Pisaurum Basket

GIULIANOVA. Prima vittoria del girone di ritorno per la Globo Giulianova che ha battuto sul parquet amico del PalaCastrum il Pisaurum 2000 Basket che occupava proprio con i giuliesi la quinta posizione in classifica. Il 62-51 finale è venuto fuori dopo una partita che la Globo ha dominato nei primi 20' di gioco controllando poi il vantaggio fino alla sirena conclusiva.

I giallossi, che avevano in panchina Travaglini, nei dieci solo per onor di firma, sono partiti subito forte anche grazie alla buona vena realizzativa di Nicola Elia, schierato in quintetto per la prima volta da quando è arrivato a Giulianova. L'ex giocatore di Roseto con 8 punti nei primi 10' di gioco, frutto anche di un 2 su 2 dalla lunga distanza, era il migliore della Globo che, sfruttando anche la poca precisione al tiro dei pesaresi, iniziava a mettere le mani sulla partita chiudendo il primo quarto con un vantaggio già importante: 8 punti sul 17-9.

Il vantaggio giuliese aumentava minuto dopo minuto fino a toccare il +23 (34-11 al 17') ed assestarsi in chiusura di secondo parziale sul +19 (39-20 al 20'). La Globo oltre al già citato Elia otteneva buone cose da un po' tutto il suo quintetto con le punte di Gallerini autore a fine partita di 19 punti ma soprattutto 12 rimbalzi e della coppia Iagrosso-Marzoli infallibile da due con un eloquente 9 su 15 da dentro l'arco dei 6,75 metri. Il Pisaurum 2000, squadra temibile e dalle buone individualità, però otteneva pochissimo dal suo starting five: solo la miseria di 22 punti, con i soli Cambrini e Cercolani (partito oltretutto dalla panchina, nda) a sobbarcarsi il peso di un attacco che faticava oltre modo contro la difesa dei ragazzi di coach Alessandrini. I pesaresi infatti tiravano da due con solo il 32% a fronte del 50 ottenuto dai giallorossi.

Avanti di 19 punti e con la partita praticamente in pugno, la Globo nei secondi 20' di gioco si limitava ad amministrare il vantaggio (46-34 al 30') concedendo poco agli ospiti che non riuscivano, se non in una occasione (55-47 al 39'), a ridurre lo svantaggio sotto la doppia cifra. Il 62-51 finale mandava le squadre negli spogliatoi regalando così ai giallorossi la nona vittoria in campionato.



Prossimo impegno di campionato per la Globo Giulianova, il 3 febbraio fuori casa contro Sigma Imola.

GLOBO GIULIANOVA - PISAURUM 2000 BASKET 62-51 (parz 17-9, 39-20, 46-34)

GLOBO GIULIANOVA: Travaglini, Sacripante, Marzoli 15, Iagrosso 13, Gallerini 19, Elia 12, Pira 3, Papa, Scarpetti, Cianella. Allenatore: Alessandro Alessandrini.

PISAURUM 2000 BASKET: Cambrini 17, Testa 2, Giacomini, Vichi, Kosanovic 3, Filippetti 3, Bertoni 4, Cercolani 16, Bianchi 4, Pazieri 2. Allenatore: Stefano Foglietti.