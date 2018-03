Pallanuoto. Domenica alle 17 l'esordio in serie b del Pescara

PESCARA. E' la prima giornata del campionato di serie B maschile di pallanuoto. O meglio, è l'unico anticipo che si gioca domenica 27 gennaio alle ore 17 al Pala-Pallanuoto delle Naiadi, perché tutte le altre partite si disputeranno da sabato 2 febbraio e sempre di sabato.

Fatta questa debita premessa, ecco che la pescarese Original Marines incontra tra le mura amiche una formazione di grido, il Latina, appena pochi anni fa militante ancora in serie A e poi - dopo diversi guai societari - costretta a ripartire dalle categorie più basse.

La Original Marines è invece una squadra molto giovane, che quest'anno punta principalmente alla crescita di questi talenti del vivaio, con l'obiettivo della salvezza magari senza soffrire troppo.

Partita sulla carta molto difficile, anche considerando che coach Maurizio Gobbi dovrà quasi di sicuro fare a meno dell'influenzato Mattia De Ioris: "Cominciamo questa stagione consapevoli di chi siamo e a che cosa vogliamo arrivare. Ci vuole calma, tranquillità e tanto tanto lavoro. Quando si ha un gruppo giovane, occorre il tempo giusto per creare amalgama e convinzione, ma questa è l'unica strada per garantire lunga vita alla pallanuoto", ha chiosato Gobbi.

Si gioca domenica alle ore 17, ingresso gratuito.