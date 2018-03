Basket. La Globo Giulianova perde 61-58 a Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO.Dopo tre vittorie consecutive si ferma la rincorsa della Globo Giulianova al secondo posto in classifica complice la sconfitta patita al PalaSavelli di Porto San Giorgio con il punteggio finale di 61-58. La locale formazione della Sangio conquistando contro i giallorossi la seconda gara consecutiva tra le mura amiche mette così in archivio punti importanti in chiave salvezza e alza la testa anche in prospettiva play-off che distano ormai solo due punti.

La gara è stata equilibrata praticamente per tutti i 40' con la Globo che ha allungato nel corso del terzo quarto (43-49) ma che poi ha dovuto assistere negli ultimi 10' al ritorno dei padroni di casa, che con un parziale di 18-9 (61-58) hanno messo le mani sulla partita. I giallorossi di coach Alessandrini hanno molto da recriminare in una serata decisamente sfortunata. Dopo un solo minuto di gara tutto il piano partita preparato dallo staff tecnico giuliese è stato messo in cassetto a causa di un infortunio muscolare che ha colpito Travaglini, togliendolo anzitempo dalla partita. Questa assenza ha senza dubbio condizionato l'andamento della gara dei giallorossi che hanno dovuto giocare in pratica con un solo lungo di ruolo (Iagrosso, nda), limitando di molto le rotazioni. Alla buona partita di Sacripante (miglior marcatore della serata con 19 punti) e Iagrosso (3/4 da tre punti) hanno fatto però da contraltare le brutte prestazioni offensive dei bomber Gallerini e Marzoli autori di una serata da 16 punti in coppia ma solo 4 su 26 al tiro. Nella formazione di casa buona prova del collettivo con ben 8 giocatori andati a referto e un più che sufficiente 45% dal campo.

Prossimo impegno di campionato per la Globo Giulianova, il 26 gennaio in casa contro il Pisaurum 2000 Pesaro.



SANGIO P.S.GIORGIO - GLOBO GIULIANOVA 61-58 (parz 15-16, 30-29, 43-49)



SANGIO P.S.GIORGIO: Donati 7, Luzi 6, Servadio 11, Gaggia 13, Morresi 3, Lupetti 4, Antonini 9, Perini 8, Quercia, Amelio. Allenatore Lorenzo Ripa.

GLOBO GIULIANOVA: Travaglini, Sacripante 19, Marzoli 10, Iagrosso 10, Gallerini 6, Elia 4, Pira 9, Papa, Scarpetti, Cianella. Allenatore Alessandro Alessandrini.