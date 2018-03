Serie D. Pareggiano Angolana ed Amiternina. Ko il San Nicolò

ISERNIA-SAN NICOLO' 2-1



ISERNIA (4-3-1-2): D’Arienzo 6.5; Ricci 6.5, Calabrese 6.5, Bianchi 6.5, Lunardo 7 (49’ st Coppola sv); Mingione 6.5 (25’ st Fucci 6.5), Fazio 7, Nicolai 7; Iaboni 7.5; Guglielmi 7,5, Capuozzo 6.5 (45’ st Russo sv). A disp.: Trovato, Tortora, Tagliamonte, De Giambattista.

All.: Farina 7

SAN NICOLO’ (4-4-2): Merletti 7; Antenucci 5.5, Mottola 5.5, Fruci 5.5, Tracchia 5 (35’ st Di Michele sv); Ferraioli 5 (28’ st Troccoli 6.5), Zebi 6.5, De Santis 7, Petronio 6.5; Chicco 6, Paris 5.5. A disp.: Ciccarone, Girgenti, Fizzani, D’Archivio, Grazioso. All.: Cifaldi 5.5

ARBITRO: Cipriani di Empoli 6

RETI: 4’ st De Santis (S), 9’ st Iaboni (I), 32’ st Guglielmi (I)

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Troccoli, Zebi, Petronio, Lunardo, Bianchi. Angoli: 8-4. Recupero: 1’ pt, 5’ st.



RECANATESE-ANGOLANA 1-1



RECANATESE (4-4-2): Catinari 6,5; Patrizi 6, Commitante 6,5, Morbiducci 6, Brugiapaglia 6,5; Curzi 6 (34’ st Agostinelli 6), Marchetti 6, Garcia 6 (29' st Ristè 6), Iacoponi 4; Gigli 6,5, Cavaliere 7 (22' st. Rachini 6). A disp. Paniccià, Guermandi, Giacchè, Moriconi. All. Omiccioli

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Angelozzi 6; Cancelli 6,5, Natalini 6, Ferrante 6,5, Spoltore 6 (12' st D'Ancona 5,5); Vespa 7, Pagliuca 6, Farindolini (32' st Musilli sv), Ferraresi 7; Ligocki 6, De Matteis 6,5. A disp. De Flavis, Scampamorte, Gambacorta, Forlano, Cuozzo. All. Bordoni

ARBITRO: Lombardo di Brescia 5,5.

RETI: 24' pt Cavaliere (R) rig., 47' st Vespa (A).

NOTE: spettatori 300 circa. Espulso al 46’ pt Iacoponi (R) per proteste. Ammoniti: Brugiapaglia, Catinari, Angelozzi, Pagliuca, Marchetti, Vespa. Angoli 4-7. Recupero: pt 2’, st 5’.



VIS PESARO-AMITERNINA 1-1



VIS PESARO (4-4-2): Foiera 5; Boinega 6, Paoli 6,5, Santini 6, Dominici 6; G.Torelli 5 (4' st Vicini 5), Ridolfi 5,5, Bianchi 5,5, Bugaro 6; Di Carlo 5,5 (35' st Rossini sv), Cremona 6. A disp.: Mumuni, Tonucci, Pangrazi, Omiccioli, Pezzullo. All. Magi 6

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; D. Lenart 5, Varchetta 6, Valente 5,5 (1' st Moauro 6,5) Picoli 6; Perfetti 6, Federici 6,5, Petrone 6,5; L. Lenart 6,5, Pedalino 7, Gizzi 5,5 (29' st Costantino 6). A disp.: Napoleoni, Di Francia, Schiano, Bocchino, Bamba. All. Angelone 6

ARBITRO: Diomaiuta di Albeno Laziale 6

RETI: 18' st Pedalino (A), 19' st Paoli (V).

NOTE: spettatori 1000 circa. Ammoniti: Dominici, Picoli, Federici, Cremona. Angoli: 5-6. Recupero: pt 3', st 4'.



CELANO-ANCONA (Rinviata a data da destinarsi)



Tabellini tratti da www.anconasport.it