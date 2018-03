Rugby. Neve e ghiaccio: rinvio per tutte le formazioni abruzzesi. Gioca e perde solo L'Aquila

L'AQUILA. Il maltempo che ha duramente flagellato l'Abruzzo negli ultimi giorni ha colpito anche la maggior parte degli sport di squadra all'aperto. Molte infatti sono state le partite rinviate nel weekend. Lo sport che ha pagato dazio maggiore è stato il rugby, con tantissime partite rinviate a data da destinarsi. In particolare sono state rinviate tutte le gare delle principali formazioni abruzzesi a cominciare dall'Avezzano, che in serie A avrebbe dovuto ospitare tra le mura amiche la corazzata Colorno.

Nulla da fare anche per la Gran Sasso, che in serie B ha dovuto rinunciare all'incontro casalingo col Colleferro. Anche la capolista è stata bloccata dalla neve.

Il Comitato regionale abruzzese della Federugby inoltre ha annullato tutte le partite previste nel weekend del 19 e 20 gennaio. Ferme dunque in serie C Old Pescara, Atessa, Tortoreto, Peligna, Paganica, Vasto, Teramo e Cus L'Aquila.

Le gare di tutti i campionati sono state rinviate a data da destinarsi.

L'unica formazione abruzzese ad essere scesa in campo è stata L'Aquila, che a Roma ha ceduto nettamente per 32-0 con le Fiamme Oro nell'ultima giornata del Trofeo Eccellenza.



TABELLINO FIAMME ORO-L'AQUILA 32-0



FIAMME ORO RUGBY: Boarato (12’ st Mariani), De Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli,

Canna (1’ st Calandro), Marinaro (1’ st Vassallo), Pellegrinelli, Vedrani (24’ st Duca), Balsemin (12’ st Frezza), Mammana, Cazzola, Di Stefano, Vicerè (12’ st Moscarda), Gentili (1’ st Suaria). A disp: Galluppi. All: Presutti.

L’AQUILA RUGBY 1936: Sebastiani (1’ st Falsaperla M.), Robinson, Cocagi, Del Pinto (12’st Lorenzetti), Di Massimo, Falsaperla L., Callori (17’ st Santavicca), Zaffiri (12’ st Turner), Ceccarelli, Cialone, Vaggi, Fiore, Cafaro, Conti, Colaiuda (20’ st Milani). A disp: Sobrizi, Wilson, Cocchiaro. All. Lorenzetti.

ARBITRO: Spadoni (Padova).

CARTELLINO: espulsione temporanea per De Gaspari (FFOO) al 25’ st; per Turner (AQ) al 34’st.

CALCIATORI: Canna 3/5; Calandro 0/1(FFOO); Falsaperla L. 0/1 (AQ).

MAN OF THE MATCH: Giuseppe Di Stefano (FFOO).

PUNTI IN CLASSIFICA: FFOO 5, L’Aquila 0.

NOTE: giornata fredda; spettatori: 350 circa.

MARCATORI: primo tempo: 6’ m Balsemin (5-0); 9’ cp Canna (8-0); 18’ m De Gaspari (13-0);

21’ m Vedrani tr Canna (20-0); 31’ m Forcucci tr Canna (27-0).

Secondo tempo: 10’ m Balsemin (32-0).



Andrea Sacchini