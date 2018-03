Pescara, scomparso ex presidente Pietro Scibilia

PESCARA. E' morto domenica mattina, a 83 anni, l'ex presidente del Pescara calcio, Pietro Scibilia.

Per ricordarlo, nel pomeriggio, in occasione della partita di campionato contro il Torino, i biancazzurri hanno giocato con il lutto al braccio. Prima dell'inizio del match è stato osservato anche un minuto di silenzio. Nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria), Scibilia si trasferì in Abruzzo alla fine degli anni '60, diventando noto imprenditore grazie al proprio impegno nello sport, prima nel ciclismo e poi nel calcio.

Nel ciclismo e' stato per anni patron della Gis, con cui ha corso e ottenuto grandi successi anche Francesco Moser.

Nel calcio, dopo una breve parentesi nel Giulianova, Scibilia è arrivato al Pescara, di cui è stato presidente per 17 anni, portando la squadra in serie A.

Sotto la sua gestione a Pescara sono arrivati giocatori del calibro di Leo Junior, Massimiliano Allegri e Carlos Dunga. Imprenditore nel settore agroalimentare, Scibilia viveva da anni a Giulianova.

«Il presidente Sebastiani, la società tutta, i giocatori e lo staff, i dipendenti e tutta la famiglia biancazzurra - si legge sul sito della Delfino Pescara - si stringono al dolore dei cari per la scomparsa del commendator Pietro Scibilia».