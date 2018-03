Rugby. Oggi alle 15,00 al Fattori L'Aquila ospita la Mantovani Lazio

L'AQUILA. Dopo l’importante vittoria ottenuta sabato ai danni del Rugby Reggio, poco influente ai fini della classifica ma sicuramente significativa per il morale del gruppo, domani, mercoledì 16 gennaio, i neroverdi tornano a calpestare il prato del Tommaso Fattori, in occasione del recupero della terza giornata del Trofeo Eccellenza, (precedentemente programmata per sabato 8 dicembre, poi rinviata a causa del campo ghiacciato): ospite di turno la formazione romana della Mantovani Lazio, fischio d’inizio alle ore 15.00.

“Quella di domani sarà la penultima giornata del Trofeo Eccellenza: come affermato fin dall’inizio abbiamo voluto sfruttare la competizione ex Coppa Italia per dare a tutti gli atleti della rosa la possibilità di esprimersi e dimostrare il loro valore. Sappiamo bene che sarà una partita molto diversa rispetto a quella di sabato scorso, dal momento che la formazione laziale è in corsa per conquistare il primo posto ed auspica, quindi, di disputare la finale del Trofeo. Ad ogni modo, indipendentemente dalla lista gara e dall’avversario, ci aspettiamo una squadra che giochi con grinta, rispettando la disciplina, e che metta in campo quanto di buono sa esprimere in allenamento ” – ha commentato il tecnico aquilano Lorenzetti al termine del team run.

La probabile formazione: Del Pinto, Sebastiani G., Falsaperla M., Antonelli, Cecchetti; Lorenzetti, Callori; Ceccarelli, Lofrese, Rathore; Cialone, Mancinelli; Rotilio, Conti, Cafaro.

A disposizione: Milani, Subrizi, Cocchiaro, Vaggi, Fiore, Di Gregorio, Santavicca, Falsaperla L.



CLASSIFICA TROFEO ECCELLENZA



Fiamme Oro Roma punti 17; Mantovani Lazio punti 16; L’Aquila Rugby punti 9; Rugby Reggio 1.