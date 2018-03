Serie A. Gaetano D'Agostino al Pescara: oggi si chiude il cerchio

PESCARA. La trattativa per Gaetano D'Agostino sembra finalmente giunta alla stretta finale, con il giocatore atteso addirittura tra oggi o domani per mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà al Pescara per 2 anni e mezzo. L'oramai ex regista del Siena, che approderebbe in biancazzurro in prestito con diritto di riscatto dell'intero cartellino, potrebbe già prendere parte alla seduta di allenamento di domani.

Trattativa ormai ben avviata e priva di ostacoli come confermato ieri dal patron Daniele Sebastiani, che ha inoltre chiuso la porta a Budan che a meno di clamorosi colpi di scena resterà a Palermo fino al termine della stagione. Il centravanti croato, inseguito lungamente dal Ds Delli Carri in questo mercato di gennaio, ha espresso la volontà di rimanere in Sicilia anche per il grande rapporto di stima e di amicizia che lo lega alla città ed al patron Zamparini, che si sarebbe opposto in prima persona alla sua cessione nonostante il beneplacito del tecnico Gasperini.

Per l'attacco comunque si cercherà fino alla fine di reperire una punta di valore oltre a Caraglio, nonostante le partenze di Celik e Jonathas siano lontane ed Abbruscato abbia chiaramente fatto intendere che non ha alcuna intenzione di lasciare a gennaio.

Per il resto, in caso di buone occasioni, si cercherà un difensore di fascia capace di dare il cambio all'occorrenza a Modesto, autore di una stagione molto deludente fin qui.

Notizia dell'ultim'ora, riportata da alcuni quotidiani nazionali, parla di un concreto interessamento della Lokomotiv Mosca per Ante Vukusic. Il centravanti, davanti ad un'offerta irrinunciabile, difficilmente resterà a Pescara che certo non farà carte false per trattenerlo visto il rendimento fin qui mediocre del calciatore. Si allontana inoltre la cessione di Romagnoli al Livorno, che avrebbe puntato su altri giocatori.

La squadra infine riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio alle 15,00 al campo Vestina di Montesilvano in vista dello scontro diretto di domenica all'Adriatico contro il Torino. Il giudice sportivo non ha squalificato giocatori biancazzurri ma ha appiedato per un turno il granata Bianchi, che salterà la trasferta in terra abruzzese. Assenza pesante nello scacchiere tattico del tecnico Ventura, che al fianco di Sansone potrebbe optare per il suo pupillo Meggiorini o per il debutto di Barreto (potrebbe essere ufficializzato a breve, ndr), che però non ha ancora raggiunto una condizione fisica ottimale. Per quanto riguarda il Pescara sono attesi i transfert di Caraglio ed Arce.



Andrea Sacchini