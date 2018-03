Basket. La Penta Teramo espugna 71-57 Sulmona

SULMONA. Il Penta Teramo sul campo di Sulmona ha conquistato la seconda vittoria consecutiva della gestione Stirpe, vincendo contro i padroni di casa del Basket Centro Abruzzo con il punteggio finale di 57-71 (parziali: 9-23, 20-42, 48-53).

La vittoria è arrivata grazie ai primi due quarti di gioco dove i biancorossi hanno espresso una pallacanestro offensiva veramente di buon livello. I ragazzi di coach Stirpe sono partiti subito fortissimo portandosi in pochi minuti sul punteggio di 5-19 e chiudendo poi il primo quarto sul +14 (9-23). Nel corso del secondo quarto la storia non cambiava ed il Penta invece di gestire il vantaggio, addirittura lo incrementava andando al riposo lungo sul punteggio di 20-42, un +22 che faceva ben sperare per gli ultimi 20’ di gara.

Al ritorno in campo si assisteva però alla prevedibile rimonta dei padroni di casa che, sospinti da un buon Marzoli, con un parziale di 25-7 rosicchiavano quasi tutto lo svantaggio (45-49) per poi chiudere la terza frazione sotto di soli 5 punti sul punteggio di 48-53.

L’aver visto rosicchiare 17 dei 22 punti di vantaggio non scoraggiava però Lulli e soci che nell’ultimo quarto riprendevano a giocare come fatto nei primi 10’. Dopo un paio di minuti di studio il Penta prima si portava sul +8 (55-63 al 36’) e poi allungava fino a chiudere la partita d punteggio finale di 57-71.

Raffaele Sannicandro, presidente del Penta Teramo ha commentato: “Sono contento perché abbiamo raccolto punti pesanti su un campo difficile come quello di Sulmona, tornando alla vittoria fuori casa dopo ormai più di un mese. Abbiamo avuto una settimana di allenamenti non a ranghi completi ma questo non ci ha impedito di esprimere una buona pallacanestro. Adesso dobbiamo continuare su questa strada per cercare di agganciare le primissime posizioni in classifica“.

Prossimo impegno di campionato per il Penta Teramo sabato 26 gennaio, fuori casa, sul campo del Blue Basket Roseto.



B.C.A SULMONA – PENTA BASKET TERAMO 57-71 (parziali: 9-23, 20-42, 48-53)



BASKET CENTRO ABRUZZO SULMONA: Maruccia 2, Rante M. , Marzoli 21, Pinti 8, Carlucci 3, Rante R. 3, Peezzella 6, Giammarco 5, Silvestri 7, Galante F. 2. All. De Angelis.

PENTA BASKET TERAMO: Sacchini 2, Piccini 12, Maggioni 8, Casasola 2, Ferri 13, Del Zoppo 6, Lulli 19, Pappacena 9, Diop ne, Ciccone ne. All. Stirpe.