Pallanuoto Pescara. Buon test a Roma in vista del campionato

PESCARA. Un buon test, quello effettuato dalla Original Marines Pescara nel quadrangolare di pallanuoto maschile disputato nei due giorni del week end a Roma. Nell'impianto del Salaria Sport Village, la squadra di Maurizio Gobbi è giunta terza, ma alle spalle – e di misura – di due formazioni che sulla carta ambiranno alla promozione in campionato. Campionato di serie B che per il Pescara inizierà domenica 27 gennaio alle ore 17 contro il Latina, al Pala-Pallanuoto.

Il torneo capitolino è stato invece vinto dai Black Sharks Capitolini davanti all'Acilia, quarto il Promosport Cagliari. I biancazzurri hanno perso soltanto di misura contro i due squadroni favoriti: 8-7 contro i Black Sharks e 7-6 contro l'Acilia. Ma hanno largamente dominato contro un team più abbordabile, il Cagliari: 15-6 il risultato. Moderatamente soddisfatto coach Gobbi: “E' stato un quadrangolare molto probante a giudicare dalla forza delle nostre avversarie. Siamo giovani e dobbiamo crescere anche attraverso questi confronti importanti”. Il direttore sportivo Tommaso Cianfrone: “Siamo stati sempre in partita, anche quando abbiamo affrontato corazzate composte da giocatori forti ed esperti. Noi abbiamo ruotato tutti gli uomini a disposizione e mai paura in acqua”.