Serie D. Vincono Angolana e San Nicolò. Male Celano ed Amiternina

RENATO CURI ANGOLANA-CITTA' DI MARINO 5-0





RENATO CURI ANGOLANA (4-2-3-1): Angelozzi 6; Natalini 6, Ferrante 6, Sfaltore 6, Cancelli 6.5; Parindolimi 6.5 (36' st Puozzo sv), Ferraresi 7; Ligoci 6.5, Vespa 6.5 (28' st Forlano sv), Pagliuca 7; De Matteis 7 (24' st Musilli 6.5). A disp.: Defloviis, Scampamorte, Vidonato, D'Ancona. All.: Bordoni 7

MARINO (4-3-3): Cimmino 5.5 (15' pt Rapo 5); Simboli 4.5, Esposito V. 4.5, Esposito G. 4.5, Mirante 4.5; Noviello 5, Yimenez 5, Ciarmaletti 5; Casimirri 5 (20' st Capuzzinati sv), Pignolosa 5, Arcobelli 5 (28' st Saccovino sv). A disp.: Tomassoni, Cangiu, Serra, Morelli. All.: Mariani 5

ARBITRO: Amabile di Vicenza 6

RETI: 12' pt Ligocki, 31’ pt e 35’ pt De Matteis, 33' pt Ferraresi, 46' st Pagliuca

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Cancelli, Pagliuca, Esposito V., Yimenez. Angoli 6-4. Recupero pt 1', st 4'



SAN NICOLO'-FIDENE 2-1



SAN NICOLO' (4-4-2): Merletti 6,5; D'Orazio 6,5 Gabrieli 6,5 Fruci 7 Mottola 6,5; De Santis 6,5 Troccoli 6,5 (35' st Grazioso sv) Di Michele 6,5 Petronio 6,5; Chicco 6,5 (13' st Padovani 6) Paris 7 (32' st Girgenti sv). A disp. Ciccarone, D'Archivio, Cirilli, Fizzani, All. Cifaldi.

FIDENE (4-4-2): Mangerini 6; Sergio 6 (28' st Pignalberi 5,5) Martorelli 6 Petricca 6 Bassini 6; De Marco 6 Prevete 6,5 Palermo 5,5 (15' st Sansotta 6) Selva 6 (28' st De Angelis 5,5); Raso 5 Dominici 5,5 A disp. Promutico, Gigliucci, Loreti, Sorrentino. All. Chiappara.

ARBITRO: Perrotti di Campobasso.

RETI: 9' pt Prevete (F), 40' pt aut. Raso (S), 9' st Paris (S).

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: De Santis (S), Gabrieli (S), Paris (S), De Marco (F), Prevete (S). Angoli: 9-2. Recupero: 1' pt, 4' st.



OLYMPIA AGNONESE-CELANO 0-2



OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Biasella 6,5; Patriarca 6,5, Di Berardino 7, Pifano 7, Litterio 6,5; Partipilo 7 D., Di Lollo L. 7,5 (36’ st Cadaleta 7), Ricamato 8; Sivilla sv (18’ pt Orlando 6,5), Keita 6,5, Leonetti 6,5 (30’ st Mancini 6,5). A disp. Esposito, Partipilo M., Di Lollo R., Catalano. All. Urbano 7

CELANO (4-4-2): Nutricato 7,5; Vitale 5,5, Di Stefano 5, Rea 5,5, Antonelli 5; Marfia 6 (24’ st Luzi 5,5), Granaiola 6 (41’ st Fazi sv), Valdes 5,5, Villa Graz. 5,5; Lancia 5,5 (33’ st Salatiello sv), Lazzarini 5. A disp. Polidoro, Villa Giac., De Sanctis, Salvati. All. Morgante 5

ARBITRO: Magrini di Città di Castello

RETI: 3’ pt Keita, 40’ st Cadaleta

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Leonetti, Partipilo, Di Berardino, Granaiola, Di Stefano, Vitale. Recupero: pt 3’, st 4’.



AMITERNINA-SAMBENEDETTESE 1-3



AMITERNINA (4-4-2): Spacca 5,5; Lenart D. 5, Valente 6, Varchetta 6, Picoli 5,5 (24’ st Bocchino 6); Petrone 5,5, Federici 6 (39’ st Perfetti sv), Berardi 6,5, Lenart L. 6,5 (24’ st Moauro 6); Pedalino 6, Gizzi 6. A disp.: Napoleoni, Miocchi, Rotariu, Costantino. All.: Angelone 6

SAMB (4-3-3): Barbetta 5,5; Camilli 6, Marini 6,5, Aquino 7, Djibo 6; Traini 8, Scartozzi 6 (36’ st Onesti sv), Carpani 6,5; Santoni 6 (12’ st Forgione 6,5), Pazzi 6 (27’ st Shiba 6,5), Napolano 8. A disp.: Cinquegrana, Ianni, Carminucci, Disanto. All.: Palladini 6,5.

ARBITRO: Catona di Reggio Calabria 6.

RETI: 5’ pt Napolano (S), 7’ st Lenart L. (A), 40’ st Traini (S), 48’ st Shiba (S).

NOTE: gara giocata sul neutro di Teramo. Spettatori mille circa. Ammoniti: Picoli, Petrone, Varchetta, Santoni, Pazzi, Napolano, Forgione. Angoli: 1-3. Recupero: pt 2’, st 5’.



Tabellini tratti da www.anconasport.it