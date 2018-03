Pallavolo. La Sieco Service Ortona prepara il primo match interno del 2013 col Corigliano

ORTONA. Prima partita casalinga del nuovo anno per la Sieco Service Impavida Ortona. La squadra di coach Nunzio Lanci dovrà cercare di interrompere questo periodo buio dal punto di vista dei risultati. Bisogna conquistare la vittoria per ricominciare a sorridere e riprendere fiducia nei propri mezzi, per tornare ad essere quella squadra, che per tutta la prima parte di stagione aveva entusiasmato il pubblico del Palasport. Proprio alla tifoseria è rivolto l'appello di riempire i gradoni dell'impianto di via Papa Giovanni XXIII.

L'avversario di turno sarà la Caffè Aiello Corigliano, che ha in panchina come allenatore in seconda, uno che la Sieco Service Ortona la conosce bene: Gervasio Iurisci.

La compagine calabrese, in classifica ha gli stessi punti degli Impavidi, 20, e viene da due vittorie consecutive. Nell'ultima partita di andata ha infatti battuto al tie-break l'Elettrosud Brolo, prima di superare 3-0 la Pallavolo Loreto la scorsa settimana.

La Sieco troverà perciò una squadra in salute, che vorrà riscattare la sconfitta dell'andata, quando gli ortonesi si imposero per 1-3 in trasferta.

Per di più la Caffè Aiello Corigliano ha da poco acquisito un nuovo schiacciatore, dopo l'addio di Luke Smith. Si tratta della giovane banda venezuelana Fernando David Gonzalez Rodriguez, a disposizione del club rossonero da giovedì mattina.

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una bella partita, che sarà diretta dai signori Orpianesi Pierluigi di Sinnai (Cagliari) e Guerzoni Tommaso di Ferrara.

Appuntamento quindi domenica 13 gennaio, alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Ortona.



SECONDA GIORNATA DI RITORNO: TUTTE LE GARE



Elettrosud Brolo - Tonazzo Padova, Coserplast Matera - Gherardi SVI Città di Castello, Sidigas Atripalda - B-Chem Golden Plast Potenza Picena, Globo Banca Pop. del Frusinate Sora - Exprivia Molfetta, Pallavolo Loreto - Conad Reggio Emilia. Riposa: Vero Volley Monza.