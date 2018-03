Virtus Lanciano. Arriva il primo colpo del mercato di gennaio: Antonio Piccolo dal Livorno

LANCIANO. Concluso in maniera eccezionale il 2012 con il doppio successo con Novara e Padova entrambi ottenuti al Biondi, il Lanciano prepara la ripresa del campionato fissata per sabato 26 gennaio a Varese. La Virtus riprenderà questa mattina gli allenamenti al Biondi prima di partire al gran completo per il ritiro di Galatina nel pomeriggio. La squadra di Carmine Gautieri resterà in Puglia fino al 15 gennaio, poi farà ritorno in città.

Dal mercato intanto arriva il primo colpo in entrata della Virtus. Dal Livorno infatti è arrivato Antonio Piccolo, classe 1988, di ruolo attaccante. Il calciatore verrà presentato oggi in conferenza stampa ed arriva in maglia rossonera in prestito con diritto di riscatto della metà del cartellino. Piccolo con i labronici quest'anno ha disputato 8 partite, 3 delle quali titolari, senza realizzare gol. L'anno scorso ha disputato sempre con la maglia del Livorno in serie B 18 partite andando a segno 2 volte. Nella sua carriera Piccolo ha vestito anche la casacca del Piacenza con la quale ha collezionato 36 presenze in 2 anni con 5 gol, sempre in serie B.

Riguardo le altre trattative, nei giorni scorsi il difensore Gouano, di proprietà della Juventus, ha fatto ritorno alla base prima di essere girato molto probabilmente in Francia. Si segnala un interessamento del Carpi per Falcinelli che però difficilmente lascerà l'Abruzzo prima di questa estate. In entrata l'attaccante della Reggina Viola è stato accostato a Lanciano e Pro Vercelli, entrambe alla ricerca di una punta dal buon rendimento. Frentani che sono molto interessanti anche a Ciano, bomber del Crotone utilizzato fin qui col contagocce da mister Drago. Ieri intanto Adrian Ricchiuti ha rifiutato il trasferimento alla Virtus. L'attaccante argentino non avrebbe trovato l'accordo con il club abruzzese e starebbe trattando con altri sodalizi di serie B.



Andrea Sacchini