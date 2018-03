Serie D. Befana amara per le abruzzesi: vince soltanto l'Amiternina

CELANO-JESINA 1-3



CELANO (4-4-2): Nutricato 5,5; Vitale 5, Fuschi 4,5, Villa Giacomo 5,5 (8'st. Luzi 5,5), Antonelli 5,5; Lancia 6 (17' st Salvati 6,5), Marfia 5,5, Granaiola 6, Rotondi 5,5 (8' st. De Sanctis 5,5); Lazzarini 6, Villa Graziano 6,5. A disp: Polidoro, Castellani, Fazi, Salatiello. Allenatore: Luigi Morgante 6

JESINA (4-4-2): Tavoni 6,5; Sartori 6, Tafani 6, Marotta 6,5, Cardinali M. 6: Cardinali N. 6 (21' st Frulla 6), D'Aniello 6,5, Strappini 6, Gabrielloni A. 6,5 (31' st Pierandrei sv); Stefanelli 7 (34' st Gabrielloni T. sv), Rossini 6,5. A disp: Giovagnoli, Tullio, Cauti, Remedi, Allenatore: Daniele Amaolo 7

ARBITRO: Iorio di Torre Annunziata 7.

RETI: 7' pt Marotta (J), 31' pt Stefanelli (J), 28' st D'Aniello (J) rig., 40' st Salvati (C)

NOTE: spettatori 200 circa. Espulso Fuschi (C) al 27’ st per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Marfia, Antonelli (C), Sartori (J). Angoli: 4-4. Recupero: 1' pt.; 4' st.



FIDENE-RENATO CURI ANGOLANA 3-2



FIDENE (4-4-2): Prisco 6,5; Loreti 6,5 Macellari 6 (24' st Sansotta 6) Petricca 6 Bassini 6; De Marco 6,5 Prevete 7 Palermo 7 Dominici 5,5 (1' st Sorrentino 7); Raso 7,5 Selva 5,5 (29' st Pirelli 6). A disp.: Mangerini, Sergio, Pignalberi, Gigliucci. All.: Chiappara

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Angelozzi 6; Cancelli 5 Scampamorte 5,5 Ferrante 5,5 Natalini 6; Pagliuca 5,5 Farindolini 6 (41' st Dragani sv) Ferraresi 6 Vespa 6,5; De Matteis 7 (28' st D'Ancona 6) Musilli 5,5. A disp.: De Flavis, Di Donato, Spoltore, Forlano, Cuozzo. All.: Miani.

ARBITRO: Buonocore di Marsala

RETI: 33' pt e 13' st De Matteis (A), 7' st e 16' st Raso (F), 35' st Sorrentino (F).

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: De Marco, Petricca, Raso, Sorrentino, Ferrante, D'Ancona. Angoli: 9-3. Recupero: pt 2'; st 6'.



RECANATESE-AMITERNINA 1-2



RECANATESE(4-4-2);Paniccià 6; Patrizi 6, Commitante 5,5, Morbiducci 5,5, Di Marino 6 (17' st Agostinelli sv); Curzi 5,5, Rachini 6, Marchetti 6, Brugiapaglia 6; A.Rossi 6 (17'st Garcia sv), Gigli 6,5. A disp: Catinari, Ristè, Moriconi, Bartomeoli. All. Omiccioli

AMITERNINA(4-3-3): Spacca 6; D.Lenart 6, Varchetta 6, Di Francia 5,5, Valente 6; Petrone 6, Berardi 6,5 (21'st Federici 6), Bocchino 6 (19' st Riocci 6); Gizzi 6,5, Pedalino 7, Costantino 6,5. A disp: Napoleoni, Russano, Rotariu, L.Lenart. All. Angelone

ARBITRO: Marotta di Sapri 6

RETI: 12' pt Gigli (R), 32' pt Pedalino (A), 34' st Gizzi (A).

NOTE: spettatori 200 circa. Espulso al 15' st Di Francia (A) per doppia ammonizione. Ammoniti: Patrizi, Commitante, Spacca, Petrone, Berardi, Gizzi.



SAMBENEDETTESE-SAN NICOLO' 3-1



SAMB (4-3-3): Barbetta 6; Camilli 6, Ianni 6,5, Aquino 6,5, Carminucci 6; Traini 7,5, Scartozzi 6 (35’ st Onesti sv), Carpani 6,5 (40’ st Tracchia sv); Shiba 6, Pazzi 6 (20’ st Puglia 6), Napolano 7. A disp.: Cinquegrana, Nocera, Forgione, Santoni. All.: Palladini 6,5.

SAN NICOLO’ (4-1-4-1): Merletti 6; Mottola 5,5, Gabrieli 6, Fruci 6, Antenucci 5; De Santis 5,5; Padovani 6 (37’ st Fizzani sv), Petronio 6, Di Michele 5,5 (32’ st Girgenti sv), Troccoli 5,5 (13’ st Grazioso 5,5); Chicco 6. A disp.: Ciccarone, D’Archivio, Marcoionni, D’Orazio. All.: Cifaldi 6.

ARBITRO: Minafra di Roma 6.

RETI: 12’ pt Gabrieli (SN), 13’ pt Napolano (SB), 24’ pt Traini (SB), 4’ st Carpani (SB).

NOTE: spettatori circa 2000. Espulso al 30’ st Antenucci (SN) per doppia ammonizione. Ammoniti: Scartozzi, Petronio, Gabrieli, De Santis. Angoli: 5-1. Recupero: pt 1’, st 3’.