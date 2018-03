Basket. La Globo Giulianova supera in trasferta 70-63 il Bertinoro

BERTINORO. Il 2013 si apre bene per la Globo Giulianova che bissa la vittoria dello scorso 23 dicembre battendo a domicilio la formazione dello Scirea Bertinoro. Il punteggio finale di 63-70, che ha premiato i giuliesi, non dà realmente la giusta fotografia dell'andamento della partita visto che il +7 finale è anche fin troppo generoso per la formazione di casa spettatrice per tutti i 40' di gioco, in un match dominato in lungo ed in largo dai ragazzi di coach Alessandrini, che dopo aver chiuso i primi 30' avanti di 31 punti (35-66) hanno praticamente smesso di giocare permettendo ai bertinoresi di risalire nel punteggio. Da segnalare nella Globo Giulianova, l'esordio in campionato del neo-acquisto Elia.

La partita ha avuto veramente ben poco da dire. Avvio sprint per i giallorossi che dopo 5' di gioco erano già sul 0-15 dando fin da subito una chiara impronta alla gara: Iagrosso e Travaglini a fare la voce grossa sotto canestro e Marzoli e Gallerini a bombardare la retina dalla lunga distanza (ben 6 le triple segnate nel primo quarto di cui 3 del solo Marzoli).

Il secondo quarto si apre con la Globo avanti di 18 punti (10-18) e la partita saldamente in pugno. Tra i padroni di casa Ravaioli è l'unico a segnare con continuità (25 punti alla fine, nda) ma i giallorossi giuliesi non calano di intensità riuscendo ad allungare nel vantaggio, andando quindi al riposo di metà partita sul 22-43.

Al ritorno in campo la gara riprendeva con la Globo che tirava due tiri liberi per il tecnico sanzionato alla panchina Scirea a cronometro fermo. Marzoli e Gallerini continuavano a segnare con continuità (24-52, 24') dando praticamente il colpo del KO ad un Bertinoro che proprio non c'è. A fine terzo periodo infatti il tabellone recitava un eloquente 35-66 che metteva in pratica la parola fine alla gara. Negli ultimi minuti una Globo che giocava al risparmio consentiva ai padroni di casa di limare di molto lo svantaggio fino al 63-70 che chiudeva la partita.

Prossimo impegno di campionato per la Globo Giulianova, il 12 gennaio in casa contro Recanati.



SCIREA BERTINORO - GLOBO GIULIANOVA 63-70 (10-28; 22-43; 35-66)



SCIREA BERTINORO: Montaguti 2, Solfrizzi 14, Dal Seno ne, Piani 3, Manucci 8, Merenda 4, Fabiani 2, Ravaioli 25, Compagni 5, Chezzi ne. All. Serra.

GLOBO GIULIANOVA: Iagrosso 9, Pira 2, Cianella, Sacripante 7, Scarpetti ne, Papa ne, Marzoli 22, Travaglini 9, Elia 5, Gallerini 16. All. A. Alessandrini.

NOTE: liberi Scirea 8/12 (67%), Globo 11/11 (100%).