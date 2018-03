Pallavolo. La Sieco Service Ortona domenica a Padova a caccia di punti importanti

ORTONA. In palestra da ieri, con doppia seduta di allenamento, la Sieco Service Ortona prepara la prima giornata di ritorno del torneo di serie A2. E' passato ormai un pò di tempo dall'ultima apparizione degli Impavidi, che nell'ultimo turno prima del Natale avevano riposato. La prima gara del 2013 vede la squadra ortonese impegnata in trasferta contro la Tonazzo Padova. La prima partita in casa , contro la stessa Tonazzo, è stata per la Sieco l'inizio di un sogno, di una scalata, che l'ha portata ai vertici della classifica. Da quella partita, finita 3-2 per la compagine ortonese, dopo essere stata sotto 0-2, la Sieco ha iniziato a stupire, a sorprendere, a far affollare il Palasport. L'Impavida era diventata la "matricola terribile" in grado di battere grandi squadre e di tornare da Avellino con un punto contro la Sidigas Atripalda (che ha da poco conquistato la Del Monte Coppa Italia). Poi un finale difficile che ha ridimensionato l'entusiasmo creato attorno alla compagine ortonese che ha pur sempre dimostrato di essere all'altezza di questo campionato. Domenica si torna in campo e sarà come sempre impegnativo, ma per la Sieco potrebbe rappresentare il match giusto per ripartire, per tornare alla vittoria, per segnare l'inizio di un 2013 pieno di soddisfazioni.

L'obiettivo non deve essere mai perso di vista come dice lo stesso coach Nunzio Lanci - “Il nostro obiettivo è conquistare la matematica salvezza e tornare quindi a fare punti. Dobbiamo ritrovare il nostro gioco e farlo con continuità”.

Appuntamento domenica 6 gennaio, ore 18 presso il PalaFabris San Lazzaro (Padova). Arbitreranno l'incontro i signori Piluso Giuseppe e Bartoloni Massimiliano.

Il primo impegno tra le mura amiche invece ci sarà il 13 gennaio alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport contro la formazione calabrese della Caffè Aiello Corigliano.



LE ALTRE GARE DELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO



Vero Volley Monza – Elettrosud Brolo, Caffè Aiello Corigliano – Pallavolo Loreto, Exprivia Molfetta – Coserplast Matera, Conad Reggio Emilia – Sidigas Atripalda, B-Chem Golden Plast Potenza Picena - Globo Banca Pop.del Frusinate Sora. Riposa: Gherardi SVI Città di Castello