Rugby. Avezzano e Gran Sasso pronte per la 10° giornata

AVEZZANO. Nella decima giornata di andata del campionato di Serie A2 di rugby la compagine dell’Autosonia Avezzano sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Amatori Parma.

Per il XV giallo-nero si tratta dell’ennesimo scontro diretto contro una delle formazioni che lottano per non retrocedere.

Al momento l’Amatori Parma è penultimo a quota 9 punti, con una partita da recuperare, mentre l’Avezzano è sempre ultimo a quota 4.

Pertanto, domenica prossima i marsicani dovranno impegnarsi per centrare la prima vittoria esterna; altrimenti, in caso di sconfitta contro una diretta concorrente, le possibilità di salvezza da parte dei marsicani sarebbero ridotte al minimo. Trattasi dunque dell'ultima spiaggia per l'Avezzano Rugby, che in caso di nuova sconfitta potrebbe dire virtualmente addio al sogno salvezza.

Situazione diversa in serie B per la Gran Sasso, che vola e che punta alla promozione in serie A.

Ultima gara dell'anno solare per gli aquilani, che nel decimo turno del campionato nazionale di serie B (girone 4) saranno di scena a Rieti contro gli Arieti, terza forza del campionato, dietro al Benevento e alla stessa Gran Sasso.

La gara, che rappresenta l'unico anticipo della decima giornata, inizierà alle ore 14.30 di sabato 22 dicembre. Fischio di inizio del sig. Pecorario di Prato.

Si tratta quasi di un derby tra le due compagini: oltre alla vicinanza territoriale, infatti, tra i giocatori che scenderanno in campo sabato diversi saranno quelli che hanno vestito entrambe le casacche. Un campo ostico quello reatino, che vedrà scendere in campo una Gran Sasso con il morale alto, dopo l'importantissima vittoria di domenica scorsa a Benevento e il rafforzamento del primo posto in classifica (+ 7 sui sanniti). Essendo il penultimo turno del girone di andata, infatti, la vittoria a Rieti laureerebbe matematicamente la Gran Sasso campione d'inverno.

Fermo fino a gennaio il campionato interregionale U23, questo weekend rimarrà a casa anche la Gran Sasso U20, che osserverà un turno di riposo nel campionato regionale di categoria.



SERIE A – GIRONE 2 – X TURNO – 23.12.2012 – ORE 14:30



Novaco Alghero – Rangers Vicenza, Arb. Castagnoli (Livorno)

Rugby Paese – Amatori Capoterra Arb. Rizzo (Ferrara) anticipata alle ore 13:30

Cesin Cus Torino – Valpolicella Arb. Salvi (L’aquila) anticipata a Sabato 22 Dicembre ore 15:00

Amatori Badia – Colorno Arb. Bertelli (Azzano Mella, Bs)

Amatori Catania – C.U.S. Padova Arb. Meconi (Frascati, Rm)

Amatori Parma – Avezzano Rugby, Arb. Boaretto (Frassinelle, Ro) anticipata alle ore 12:00



Classifica: Rugby Colorno 34; Vicenza 32; Valpolicella 22; Alghero 21; Cus Padova 20; Cus Torino e Badia 19; Capoterra 17; Amatori Catania e Paese 15; Amatori Parma 9; Avezzano 4. Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione. Amatori Catania e Badia due partite da recuperare. Cus Torino, Valpolicella, Amatori Parma e Cus Padova una gara da recuperare.