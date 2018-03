Rugby. Grande impresa del Gran Sasso che espugna 17-10 Benevento

BENEVENTO. Colpaccio della Gran Sasso a Benevento nella nona giornata del campionato nazionale di serie B. Gli aquilani, nonostante la formazione fortemente rimaneggiata, si impongono 17 a 10 al “Pacevecchia” di Benevento, conquistano l'ottava vittoria consecutiva e mantengono il primo posto in classifica.

La cronaca. Iniziano aggressivi i padroni di casa, che si portano in vantaggio con Piscopo con un piazzato al settimo minuto. Nella prima metà del primo tempo le squadre realizzano una meta per parte: meta di mischia aquilana al 12' e pronta risposta del Benevento con la marcatura di Casillo (trasformata da Piscopo). Sarà poi lo stesso Casillo a lasciare la propria squadra in inferiorità numerica prendendo un giallo per placcaggio senza palla. Sul finale la Gran Sasso va in vantaggio realizzando con Pallotta e trasformando con Marchetti.

Nella seconda frazione gli ospiti scendono in campo determinati a mantenere il vantaggio: meta di Mancini al 12' che fissa il punteggio sul 10 a 17. La mischia grigiorossa regge bene agli attacchi di un Benevento mai domo che tenta di ridurre il gap per buona parte della ripresa. Nel finale i sanniti calano di ritmo grazie anche al rosso a Grieco.

“Era una partita da dieci punti e noi l'abbiamo vinta” commenta il tecnico Pierpaolo Rotilio “C'è poco da dire, luce al Benevento che ha fatto un'ottima gara ma non è bastato. C'erano tanti infortunati e nonostante tutto siamo riusciti a portare a casa il risultato. Dopo la partita di domenica a Rieti inizieremo a fare i conti”.

Per quanto riguarda le giovanili infine, fermo il campionato U23, la Gran Sasso U20 perde contro la Pol. L'Aquila per 58 a 5.

Formazione Gran Sasso: Mandolini (Rossi), Ciancarella S., Guerriero (Pompili), Di Paolo, Ciancarella E. (Taraschi), Pattuglia, Mistichelli (Falcone), Mancini M., Brandizzi, Marchetti, Feneziani (Cipriani), Giampietri, Santillo, Pallotta, Suarez (Eusani).

A disp.: Valdrappa.

Marcatori: Pt: 7' cp Piscopo; 12' meta Pattuglia non tr. Marchetti; 21' meta Casillo tr. Piscopo; 32' meta Pallotta tr. Marchetti.

St: 12' meta Mancini non tr. Marchetti.

Note: clima mite, spettatori 200 circa. 22' pt giallo Casillo; 30' st rosso Grieco.