Pallavolo. La Sieco Service Ortona a caccia del riscatto domani col Sora

ORTONA. Il ritorno tra le mura amiche, l'ultimo match prima della pausa natalizia e l'arrivo dell'attuale terza forza del campionato sono gli elementi per una grande domenica di pallavolo ad Ortona.

La dodicesima giornata di campionato vede la Sieco impegnata contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, una squadra non del tutto nuova per gli Impavidi che nella fase pre-campionato hanno incontrato la formazione di coach Ricci durante il 9° Memorial Raffaella De Simone ad

Agnone. Una partita equilibrata e combattuta che ha visto l'Ortona vincere per 3-2 con i parziali di 24-26, 25-19, 25-17, 23-25, 15-11. Tornando al campionato Sora, dopo il netto 3-0 inflitto all'Elettrosud Brolo, occupa il terzo posto a quota 21, tenendoci ad un solo punto di

distanza(Sieco Service 20).

L'Impavida invece, dopo le ultime due maledette trasferte, prima Brolo poi Monza, è a lavoro in palestra in doppia seduta di allenamento e con la consapevolezza di aver fatto un gran figura, dimostrando a tutti di essere una matricola tutt'altro da sottovalutare.

Un match importante quindi che chiama a raccolta tutta la città di Ortona per far sentire il calore a questa squadra che ha fatto vivere a tutti, e continuerà a farlo, un sogno bellissimo.

Appuntamento quindi a domenica 16 dicembre ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Ortona.

Arbitreranno l'incontro i signori Astengo Giulio e Bellini Andrea.