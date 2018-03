Rugby. L'Aquila in campo oggi alle 14,30 con la Mantovani Lazio

L'AQUILA. Dopo il rinvio di sabato scorso a causa del campo ghiacciato dello stadio Tommaso Fattori, il calendario del Trofeo Eccellenza propone di nuovo il match tra i neroverdi e la formazione romana della Mantovani Lazio. Per la quarta giornata, ovvero la prima di ritorno, della competizione ex Coppa Italia l’incontro andrà in scena sul campo dell’Acquacetosa e sarà affidato alla direzione dell’arbitro De Martino di Napoli (fischio d’inizio alle ore 14.30).

“Come anticipato alla vigilia dell’incontro di sabato scorso, poi non disputato per l’impraticabilità del campo, affronteremo una formazione molto organizzata con una guida tecnica, quella del duo De Angelis – Jimenez, ben rodata e di grande esperienza.

Nonostante alcune difficoltà incontrate a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche, abbiamo lavorato sodo per affrontare la gara con impegno. È stata posta attenzione alla necessità di acquisire maggiore fiducia nelle nostre capacità ed un migliore atteggiamento mentale, fondamentali per riuscire ad esprimere un gioco più efficace, fin’ora poco espresso. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, come già avvenuto nelle precedenti partite del Trofeo Eccellenza, ne approfitteremo per dare spazio ai giovani della rosa che in campionato non hanno avuto modo di dimostrare il loro valore” – ha dichiarato il tecnico aquilano Alessandro Laurenzi.

La formazione per la quarta giornata del Trofeo Eccellenza: Falsaperla M., Di Massimo (c), Antonelli, Lorenzetti, Paolucci; Falsaperla L., Fidanza; Ceccarelli, Zaffiri, Rathore, Mancinelli, Fiore; Brandolini, Cocchiaro, Rotilio.

A disposizione: Conti, Di Roberto, Santavicca, Callori, Sebastiani G., Cecchetti, Lofrese.



TROFEO ECCELLENZA – GIRONE B – IV GIORNATA – 15.12.12



Mantovani Lazio v L’Aquila Rugby arb. De Martino (Napoli) – ore 14.30

Fiamme Oro Roma v Rugby Reggio arb. Carlley (RFU) - ore 14.00



Classifica: Fiamme Oro Roma punti 12; Mantovani Lazio punti 6; L’Aquila Rugby punti 4; Rugby Reggio 1 (L’Aquila Rugby e Mantovani Lazio una partita in meno).