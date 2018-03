Rugby. Domenica scontro salvezza per l'Avezzano contro il Paese

AVEZZANO. Nella nona giornata del campionato di Serie A, in programma Domenica 16 Dicembre, alle ore 14:30, la compagine dell’Autosonia Avezzano affronterà tra le mura amiche il Rugby Paese.

Entrambe le formazioni navigano nella zona bassa della classifica, con i trevigiani posizionati al terzultimo posto a quota 11 e i marsicani ultimi a quota 4.

Per gli abruzzesi si tratta di un match da vincere a tutti i costi per poter riagganciare l’Amatori Parma, che li prece in graduatoria, e mantenere qualche chance di salvezza.

La sfida contro il Paese sarà l’ultima gara che il XV marsicano disputerà tra le mura amiche prima della pausa natalizia e pertanto il club giallo-nero invita tutti gli appassionati a sostenere la squadra in questo difficile momento.

La settimana si è aperta però con le dimissioni del Direttore Tecnico/Sportivo Alberto Santucci per decisioni non condivise con la dirigenza dell'Avezzano Rugby sulla gestione ad esempio del settore giovanile. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'allontanamento del preparatore atletico Andrea Mastracci.



SERIE A – GIRONE 2 – IX TURNO – DOMENICA 16.12.2012



Novaco Alghero – Amatori Catania Arb. Carrera (Roma) – Anticipata al 15 Dicembre

Autosonia Avezzano – Rugby Paese Arb. Belvedere (Roma)

Rugby Colorno – Cesin Cus Torino Arb. Russo (Milano)

C.U.S. Padova – Amatori Capoterra Arb. Rossi (Piacenza)

Rangers Rugby Vicenza – Amatori Parma Rugby Arb. Bertelli (Azzano Mella, Bs)

Rugby Club Valpolicella – Rugby Badia Arb. Roscini (Legnano, Mi)



Classifica: Rugby Colorno 29; Vicenza 27; Valpolicella 22; Cus Torino e Badia 19; Capoterra e Alghero 17; Cus Padova e Amatori Catania 15; Paese 11; Amatori Parma 9; Avezzano 4. Amatori Catania due partite da recuperare. Cus Torino e Badia una gara da recuperare.