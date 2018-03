Virtus Lanciano. Gautieri carica i suoi: «ora vinciamo in casa con lo Spezia»

LANCIANO. La Virtus Lanciano nel freddo del sintetico Villa Delle Rose prosegue la preparazione in vista dell'importante sfida di sabato pomeriggio al Biondi contro lo Spezia. I rossoneri di Gautieri sono reduci dal prezioso punto ottenuto sul terreno del Crotone. Campo sempre difficilissimo sul quale pochissime squadre hanno fatto risultato. La Virtus, dopo un buon primo tempo per organizzazione tattica e copertura degli spazi, nella ripresa ha sofferto il ritorno dei calabresi che nell'ultimo quarto d'ora sono andati più volte vicino al vantaggio. La giornata positiva di Leali e soprattutto il salvataggio miracoloso sulla linea di Almici hanno però consegnato al Lanciano un punto che in classifica vale tantissimo in ottica salvezza.

Con lo Spezia in casa si cercherà di ottenere la prima vittoria casalinga in serie B. Sarà dura ma gli spezzini in trasferta hanno più volte denotato grandi difficoltà soprattutto in difesa.

«Per come avevamo preparato la partita avrei ovviamente preferito vincere col Crotone» – ammette il tecnico della Virtus, Carmine Gautieri – «però abbiamo preso questo punto che è comunque importante per la classifica. Nel primo tempo ho visto una gara equilibrata con il Lanciano che ha avuto le migliori occasioni per sbloccare il risultato. Nel secondo tempo abbiamo sofferto verso la fine ma per la prima mezz'ora entrambe le squadre avrebbero potuto passare in vantaggio senza rubare nulla».

La trasferta di Crotone ha lasciato però qualche strascico soprattutto a centrocampo, dove Gautieri sarà privo di parecchi giocatori tra i quali gli squalificati Paghera e Vastola e gli infortunati Volpe e D'Aversa per i quali si cercherà fino all'ultimo un recupero: «è chiaro che in mediana in questo momento ci sono dei problemi. Vedremo di recuperare qualche giocatore intanto in settimana vedrò soluzioni alternative».

La gara con lo Spezia riveste una grande importanza perché potrebbe rappresentare la prima vittoria del Lanciano in serie B al Biondi: «per diverse partite avremmo meritato la vittoria che poi puntualmente non è arrivata per nostri errori. Sarebbe una grande soddisfazione poter vincere contro lo Spezia e regalare la prima gioia interna di quest'anno ai tifosi frentani».

«Sarà una gara difficile» – conclude Gautieri – «lo Spezia ha un'ottima squadra ed è guidata da un grande tecnico come mister Serena. Sarà una gara equilibrata che con ogni probabilità verrà decisa dagli episodi».

Nell'allenamento di ieri al Villa delle Rose hanno svolto lavoro differenziato D'Aversa e Volpe mentre Vastola è rimasto fermo per una contrattura. Out anche Hottor per un attacco influenzale.