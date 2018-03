Rugby. Nuova pesante sconfitta dell'Avezzano 60-5 col Capoterra

CAGLIARI. Nell’ottava giornata del campionato di Serie A la compagine dell’Avezzano Rugby è stato sconfitto dal Capoterra con il punteggio di 60 a 5. Gara a senso unico per i cagliaritani che fin dai primi minuti di gioco hanno dominato i giovani marsicani. Il XV abruzzese non si è mai reso pericoloso ed il primo tempo si è chiuso con il parziale di 45 a 0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa i sardi hanno incrementato il punteggio chiudendo la gara sul 60 a 5. Per l’Avezzano una sola meta messa a segno da Pulsoni. Brutta prova nel complesso del XV giallonero, mai in partita e capace di mettere in apprensione l'avversario soltanto in brevi tratti della contesa nel secondo tempo. Dopo l'ennesima sconfitta in campionato la situazione di classifica dell'Avezzano si fa sempre più dura e la salvezza sembra ormai un miraggio. Domenica prossima l’Avezzano affronterà il Paese tra le mura amiche. Il derby è forse l'ultima spiaggia per tentare una risalita disperata in classifica, con il Paese che occupa come i gialloneri una bassa posizione di classifica. Sarà la classica gara da non sbagliare, l'ultima grande occasione di rimanere in corsa per la permanenza in serie A anche se mancano ancora diverse partite alla fine del campionato.



RUGBY CAPOTERRA – AVEZZANO RUGBY 60 - 5 (p.t. 45-00)



ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA: Aru M. (71 Loddo E.); Anbus G. (71 Falda R.); Panetti A. (74 Bertocchi M.); Matthews E.; Baousmina M. (55 Cauli E.); Anversa M. (60 Baire A.); Queirolo J.M.; Busser L.N.; Pinna A. (64 Caboni G.); Sainas G.; Coetzee J.P.; Ferrentino F. (41 Peddio R.); Tenga R. (48 Ruiu N.); Masetti B.; Geraci L.; All. Juan Manuel Queirolo.

AVEZZANO RUGBY: Thomesen M. (66 Bernetti); Lanciotti R. Betteto M. (56 Pulsoni); Colaiuda A.; Taccone F. (41 Catonica); Fattore M.; Guardiano A.; Farina L.; Babbo G. (64 Cinque); Becattini N.; Mercurio G.; Silvano G. (41 Errico); Lanciotti S. (60Crucitti); Bonomo F.; Venditti L. (60 Di Cinto).

MARCATORI: 3 Anversa cp; 13 Bousmina mt, Anversa tr; 15 Matthews mt, Anversa tr; 20 Panetti mt, Anversa tr; 29 Ambus mt, Anversa tr; 38 Panetti, Anversa tr; 40 Coetzee, Anversa tr, 50 Sainas G. mt; 70 Sainas G. mt; 73 Pulsoni G.; 75 Sainas mt.

CARTELLINI: 28 Fattore; 32 Mercurio; 43 Bousmina.

MAN OF THE MATCH: Gianfranco Sainas (Capoterra).

CALCIATORI: Anversa (7/8).

NOTE: Giornata soleggiata, temperatura 8 gradi con leggero vento di maestrale.

PUNTI CONQUISTATI IN CLASSIFICA: Capoterra punti 5, Avezzano 0.

ARBITRO: Blessano (Treviso).

GIUDICI DI LINEA: Pescacin; Favero.



SERIE A – GIRONE 2 – VIII TURNO – 9.12.2012



Amatori Rugby Badia - Novaco Amatori Rugby Alghero 28 – 17 (4-0)

Rugby Paese - Rugby Club Valpolicella 17 – 36 (0-5)

Ce.S.In Cus Torino Rugby - Rangers Rugby Vicenza 17 – 26 (0-4)

Club Amatori Sport Catania - Rugby Colorno 13 – 18 (1-4)

Amatori Rugby Capoterra – Ausonia Rugby Avezzano 60 – 05 (5-0)

Amatori Parma Rugby - C.U.S. Padova Rugby, rinviata per impraticabilità del campo



Classifica: Rugby Colorno punti 29; Vicenza 27; Valpolicella 22; Cus Torino e Badia 19; Capoterra e Alghero 17; Cus Padova e Amatori Catania 15; Paese 11; Amatori Parma 9; Avezzano 4. Amatori Catania due partite da recuperare; Cus Torino e Badia una gara da recuperare.



PROSSIMO TURNO DOMENICA 16 DICEMBRE 2012



Alghero – Amatori Catania

Avezzano – Paese

Colorno – Cus Torino

Cus Padova – Capoterra

Vicenza – Amatori Parma

Valpolicella – Badia