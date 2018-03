Serie D. Altro successo del Celano nel derby con l'Angolana. Perde il San Nicolò

CELANO-RENATO CURI ANGOLANA 1-0



CELANO (4-3-3): Nutricato 7; Vitale 6 Rea 6 Fuschi 6.5 Di Stefano 6; Granaiola 6 Marfia 6.5 Rotondi 6 (11’ st Luzi 6); Lancia 6 (40’ st Salatiello sv) Valdes 6.5 (34’ st Dema 6) Lazzarini 6. A disp.: Polidoro, Villa, Fazi, De Sanctis. All.: Morgante 6.

R.C. ANGOLANA (4-3-3): Angelozzi 6; Di Cecco 5.5 Di Renzo 5.5 Spoltore 5.5 Natalini 5.5; Gambacorta 6 Ferraresi 5.5 Farindoli 6 (38’ st Pagliuca 6); Ligocki 6 (20’ st Musilli 6) D’Ancona (11’ st De Matteis 6) Vespa 6. A disp.: De Flavis, Miani, Di Donato, Forlano. All.. Miani 5.5.

ARBITRO: Conforti di Salerno 5.

RETI: 41’ pt Valdes.

NOTE: spettatori 150 circa, incasso non comunicato. Ammoniti: Farindoli (A), Rea (C), Marfia (C), Valdes (C), Ferraresi (A), Di Stefano (C). Angoli: 3-3. Rec.: 2’ pt; 5’ st.



CIVITANOVESE-SAN NICOLO' 2-1



CIVITANOVESE (4-3-1-2): Perozzi 5.5; Filopati 6, Sensi 6, Mallus 6.5, Ekani 6.5; Moretti 6.5, Biso 6 (9’st Savini 6), Boateng 6.5 (27’st Monti 6); La Vista 7; Covelli 6 (38’st Gadda sv), Galli 7. A disp. Gianni, Rossi, Nardone, Ridolfi. All. Cornacchini 7

SAN NICOLO’ (4-4-2): Ciccarone 6.5; Antenucci 6.5, Zebi 6.5, Gabrieli 6, D’Orazio 5 (19’st Pulci 6); Piccioni 6.5, Porchia 6, Petronio 5.5 (24’st Capparella 5.5), De Santis 6.5; Chicco 6, Ragatzu 6 (9’st Padovani 6.5). A disp. Digifico, Grazioso, Fizzani, Mottola. All. Cifaldi 6

ARBITRO: Gosetto di Schio 5.5

RETI: 2’pt Galli (C), 10’st La Vista (C), 30’st Padovani (S).

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Chicco, Moretti, La Vista, Filopati. Recupero: pt 1’, st 5’.



TERMOLI-AMITERNINA (RINVIATA PER NEVE)