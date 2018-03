Serie D. Nel derby successo in trasferta 2-0 del Celano con l'Amiternina

AMITERNINA-CELANO 0-2



AMITERNINA (4-4-2): Spacca 5,5; Lenart D. 5,5, Di Francia 6, Federici 6, Picoli 5,5; Bordi 5,5, Valente 6, Berardi 6, Bocchino 5,5 (7’ st Rotariu 6); Lenart L. 5,5 (28’ st Del Coco sv), Gizzi 5,5. A disp. Napoleoni, Rufini, Miocchi U., Fatigati, Miocchi M. All. Angelone

CELANO (4-4-2): Nutricato 6; Di Stefano 6,5, Fuschi 6,5, Rea 6,5, Antonelli 6,5; Lancia 6,5 (35’ st De Sanctis sv), Marfia 6, Granaiola 6,5, Salatiello 6 (19’ st Luzi 6); Lazzarini 7, Valdes 7. A disp. Polidoro, Vitale, Fazi, Rotondi. All. Morgante

ARBITRO: Agostini di Bologna 6.

RETI: 6’ st Valdes, 47’ st Lazzarini

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Antonelli, Valente, Lenart D., Lazzarini. Recupero: pt 2’, st 3’.



RENATO CURI ANGOLANA-MACERATESE 1-3

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Angelozzi 5,5; Di Cecco 4,5, Di Bartolomeo 4 (8′ st Miani 6), Spoltore 5, Natalini 5; Musilli 6, Vespa 7, Forlano 6,5, Ferraresi 6; D’Ancona 6,5, Farindolini 5,5. A disp.: De Flaviis, Ranauro, Gambacorta, Cuozzo. Di Donato, Di Marco. All. Miani 6.

MACERATESE (4-2-3-1): Marani 5; Donzelli 6, Arcolai 6, Castracani 6 (8′ st Benfatto 6,5), Montanari 6; Luisi 6,5, Marcatili 6; Piergallini 7 (32′ st Negro sv), Carboni 7,5 (19′ st Segarelli 6), Melchiorri 7,5; Orta 7,5. A disp.: Carfagna, Russo, Bucci, Eclizietta. All. Di Fabio 7.

ARBITRO: Guidi di Imola 6,5.

RETI: 28’ pt Piergallini (M), 37’ pt Melchiorri (M), 43’ pt Orta (M), 3′ st Ferraresi (RC).

NOTE: spettatori 300 circa (più di 150 gli ospiti). Ammoniti: Forlano, Farindolini, Orta, Montanari, Melchiorri, Negro. Angoli: 2-5. Recupero pt 2’, st 3’.



SAN NICOLO'-ANCONA 0-1

SAN NICOLO’ (4-3-1-2): Ciccarone 7; Antenucci 5,5, Gialloreto 4 (17’ st Colella 6), Porchia 5, Mottola 5,5; De Santis 5,5, Petronio 6 (32’ st Padovani sv), D’Orazio 6 (17’ st Pulci 5,5); Capparella 5; Ragatzu 5,5, Piccioni 5,5. A disp.: Biasella, Donadio, Grazioso, Costantino. All. Cifaldi.

ANCONA (4-3-3): D’Arsiè 6; Del Grosso 6 (9’ st Torta 6), Gagliardini 6, Labriola 6,5, Ciaramitaro 5,5; Palumbo 5,5, Ruffini 6, Borrelli 5,5; Alvino 6 (21’ st Ambrosini 6), Traini 5,5 (33’ st Ingari sv), Martino 5,5. A disp.: Rosti, Daidone, Akrapovic, Gramacci. All. Gentilini.

ARBITRO: Diomaiuta di Albano Laziale 6.

RETI: 14’ st aut. Gialloreto.

NOTE: spettatori 500 circa con 200 tifosi dorici. Ammoniti: Ciaramitaro, Gagliardini, Mottola, Piccioni. Angoli: 7-3 per il San Nicolò. Recupero: pt 0’, st 5’.