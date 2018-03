Basket. Altro successo del Giulianova che supera 92-63 l'Ascoli

GIULIANOVA. Terza vittoria consecutiva per la Globo Giulianova, che nella seconda partita delle due previste dal doppio turno casalingo ha largamente battuto la formazione marchigiana dell'Ascoli Towers con il punteggio finale di 92-63 (parz. 32-17, 57-36, 85-49). La squadra di coach Alessandrini che ha portato a referto ben 5 giocatori in doppia cifra ha giocato una buona pallacanestro, attenta e concentrata fin dalla primissime azioni non lasciando scampo agli ascolani, venuti a Giulianova desiderosi di raccogliere punti per una classifica che si sta facendo preoccupante. Per la Globo invece una vittoria che è di buon viatico per la difficile ed importante partita che verrà disputata domenica prossima contro la Orva Lugo, una delle migliori squadre del girone D.

La Globo Giulianova che sta procedendo con veloci tappe all'inserimento ottimale di Riccardo Marzoli, è partita subito forte non lasciando scampo agli ascolani di coach Aniello. Dopo 6' di gioco il tabellone segnava infatti già 15 punti di vantaggio in favore dei giallorossi che grazie ai 7 punti di un positivo Iagrosso, i 6 di Marzoli ed i 4 del "solito" Gallerini si portavano sul 20-5 dando una decisa direzione alla gara. Il vantaggio a fine primo quarto si manteneva costante sui 15 punti di margine (32-17) ma era nei due quarti centrali che la Globo costruiva la vittoria. I giallorossi giuliesi non toglievano il piede dall'acceleratore ed incrementavano il vantaggio minuto dopo minuto, portandolo fino ad oltre 30 punti (57-46 al 20', 70-46 al 23', 85-49 al 30').

Con il rassicurante margine di 36 punti e la partita praticamente in cassaforte, nell'ultimo quarto la Globo metteva i remi in barca controllando la gara fino al 92-63 che mandava le due squadre negli spogliatoi. Prossima partita per la Globo Giulianova domenica prossima fuori casa contro l'Orva Lugo.



GLOBO GIULIANOVA - ASCOLI TOWERS 92-63 (32-17, 57-36, 85-49)



GLOBO GIULIANOVA: Pappacena 11, Iagrosso 14, Gallerini 21, Sacripante 4, Travaglini 12, Pira 6, Cianella, Tomassetti, Papa, Marzoli 24. All: Alessandrini.

ASCOLI TOWERS: Di Giandomenico 11, Del Buono 14, Bertona 10, Orfanelli 9, Mattei 11, Nanni 6, Ciccorelli 2, Berardini, Luzi, Belardinelli. All. Aniello.