Sabato il Lanciano in campo. Di Cecco: «col Cesena gara fondamentale»

LANCIANO. Tutto pronto per il match di domani al Biondi contro il Cesena.

Il Lanciano, che tra le mura amiche quest'anno non è mai andato oltre la vittoria, in casa ha il rendimento peggiore di tutto il campionato con 5 pareggi e 3 ko. Il Cesena dal canto suo in trasferta non se la passa meglio con soltanto 3 pari all'attivo in 7 giornate.

«Io sono sempre a completa disposizione del mister e dei compagni» – a parlare in conferenza stampa è il jolly della Virtus, Domenico Di Cecco, tra i migliori in questo avvio di stagione in serie B – «e dare una mano importante da parecchie soddisfazioni. Ultimamente gioco esterno d'attacco e mi trovo bene».

Sulla partita col Cesena: «è una gara fondamentale per noi. Cerchiamo la prima vittoria davanti al nostro pubblico. Vogliamo vincere per restare attaccati al treno salvezza».

Oggi allenamento di rifinitura mentre nella seduta di ieri si è fermato per un problema muscolare Almici. Solo lavoro differenziato per Aridità.

Per la Virtus sarà comunque fondamentale dare seguito all'importante punto conquistato quasi all'ultimo respiro contro la Ternana. Gli uomini di Gautieri, dopo un primo tempo ottimo per copertura degli spazi e pericolosità offensiva nelle ripartenze, nella ripresa hanno subito l'iniziativa degli umbri senza però mai mollare e soprattutto disunirsi dopo il 2-1 che sembrava ormai mortifero. Bisognerà dunque ripartire dal buon primo tempo di Terni.

Intanto per la trasferta in terra abruzzese il tecnico del Cesena Pierpaolo Bisoli ha convocato 20 giocatori: Ravaglia, Favalli, Tonucci, Meza Colli, D'Alessandro, Djokovic, Lapadula, Iori, Comotto, Brandao, Turchetta, Succi, Gessa, Belardi, Tabanelli, Caldirola, Defrel, Ballardini, A. Rossi, Rodriguez. Out Graffiedi per un guaio alla caviglia. La gara verrà diretta da Renzo Candussio della sezione di Schio, che non ha mai diretto un match dei frentani. Fischio d'inizio domani alle 15,00 allo stadio Biondi di Lanciano.

Cesena è la prima di diverse partite fondamentali in ottica salvezza. L'obbiettivo della Virtus infatti sarà quello di arrivare a ridosso dell'apertura del mercato di gennaio con punti sufficienti per tentare la risalita in classifica. Il Ds Leone è già al lavoro per individuare i rinforzi giusti che potrebbero far fare il salto di qualità decisivo alla squadra, anche perché la salvezza non è così impossibile come sembra.