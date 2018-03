L'Amatori nonostante la sconfitta resta al secondo posto

PESCARA. Quando esci dal parquet sconfitto dalla prima della classe ancora imbattuta spesso hai ben poco da recriminare, tuttavia dopo il 68 a 74 subito dal Basket Nord Barese l'Amatori può e deve riconsiderare il rovescio traendone i lati positivi. Contro i pugliesi i biancorossi non hanno giocato come sanno e come mostrato ad esempio a Francavilla Fontana o contro Scauri e Martina Franca, tuttavia sono rimasti attaccati agli avversari finché hanno potuto, decimati anche dai falli (ben 36 quelli fischiati ai pescaresi e cinque giocatori oltre i quattro). Il metro di giudizio del duo in grigio è apparso troppo garantista nei confronti degli ospiti che, ad esempio, hanno tirato 41 tiri liberi contro i 19 tentativi di Pescara, ma ciò non toglie che la compagine barese abbia al proprio arco frecce importanti che in qualsiasi momento possono trafiggere. Così pur senza Onetto e Merletto, coach Cadeo ha potuto contare sul talento di Palombita, rientrato a disposizione del tecnico, e sui punti di Ancelotti, al suo massimo stagionale per punti (14), tiri segnati, falli subiti e valutazione. Un'addizione mica da poco in una partita terminata con uno scarto risicato e giocata sul filo dell'equilibrio.

Dunque l'Amatori pur non disputando la sua miglior gara ha tenuto testa ai più quotati avversari riuscendoli anche a staccare in alcuni momenti del match. Chiuso sul 17 a 13 i primi 10' di gioco, i pescaresi hanno aperto il secondo quarto con un 7-0 che li ha mandati sul +11 (24-13 al 13'), salvo poi subire il contro break avversario che ha portato le due squadre al riposo lungo con una sola lunghezza di differenza (31-30). In avvio di ripresa l'onda lunga della Madogas è continuata fino al 26' (35-45), poi la siccità offensiva del quintetto abruzzese si è interrotta e il quintetto di coach Trullo in appena 4' ha messo a segno 19 punti subendone solo 8 (54-53), emblema delle capacità offensive e difensive di cui questa squadra è dotata. Il quarto e decisivo periodo è tornato così ad essere una battaglia campestre dalla quale, alla lunga, è emersa la BNB capace di capitalizzare negli ultimi 3' la grande precisione dalla linea della carità (7/8 negli ultimi tiri liberi), mentre a Pescara sono toccati gli applausi di ammirazione e di incoraggiamento del proprio pubblico.

Dopo sfide con compagini come quella barese si rischia sempre di finire ridimensionati, la formazione biancorossa invece può (e deve) comprendere le proprie potenzialità: buttando un occhio al proprio tabellino e riguardando il video della gara potrà scovare le debolezze da eliminare, ma anche i punti di forza sui quali continuare a lavorare.

E con i quali affrontare le prossime due trasferte consecutive: si giocherà a Bisceglie mercoledì 5 dicembre alle 21 ed a Gaeta domenica 9 alle ore 18. Il 16 il ritorno a casa contro Trapani.