Serie D. Nel derby il Celano supera 3-1 il San Nicolò. Perde l'Amiternina

CELANO-SAN NICOLO' 3-1

CELANO (4-3-3): Nutricato 6.5, Di Stefano 6, Antonelli 6, Marfia 6.5, Fuschi 6.5, Rea 6, Lancia 6 (10' st Luzi 6.5), Granaiola 6, Lazzarini 7, Valdes 6.5 (10' st Dema 6), Salatiello 6 (31’ st De Sanctis 6). A disp.: Polidoro, Villa, Ferrara, Fazi. All.: Morgante 6.

SAN NICOLO' (4-4-2): Biasella 6, Sosi 5.5 (7' st Colella 5.5), Antenucci 5.5, Petronio 5.5, Gialloreto 5.5, Porchia 5.5, D'Orazio 5.5, De Santis 5.5, Costantino 5.5 (36' st Guerriero sv), Capparella 6, Ragatzu 5.5. A disp.: Ciccarone, Donadio, Pulci, Mottola, Coccia. All.: Cifaldi 6.

ARBITRO: Castello di Potenza 6.

RETI: 9' pt (rig.) e 29’ st Lazzarini (C), 27' st Capparella (SN), 49' st Luzi (C).

NOTE: spettatori 200 circa, incasso non comunicato. Ammoniti: Rea (C), Fuschi (C), Petronio (SN), Gialloreto (SN). Angoli: 8-6 per il Celano . Rec.: 1’pt; 4’ st.



ANCONA-RENATO CURI ANGOLANA 1-0



ANCONA (4-3-3): D’Arsiè; Del Grosso, Gagliardini, Ciaramitaro, Daidone (32' st Mengarelli); Palumbo, Ruffini, Borrelli (41' st Ambrosini); Alvino, Traini (32' st Ingari), Martino. A disp.: Rosti, Barilaro, Akrapovic, Gramacci. All. Gentilini.

RENATO CURI ANGOLANA (4-3-1-2): Angelozzi; Di Renzo (39' st Di Cecco), Di Bartolomeo, Spoltore, Natalini; Gambacorta, Ferraresi, Farindolini (45' st Di Marco); Ligocki (27' st Pagliuca); Musilli, D’Ancona. A disp.: De Flaviis, Erasmi, Ranauro, Cuozzo. All. Miani. ARBITRO: Ortuso di Ciampino.

RETI: 17' st Borrelli

NOTE: spettatori 1000 circa (con 260 paganti). Ammoniti: Borrelli, Ligocki, Di Bartolomeo, Daidone, Di Renzo, Gagliardini. Angoli: 9-3. Recupero: pt 2', st 4'.



CIVITANOVESE-AMITERNINA 1-0

CIVITANOVESE (4-3-3): Perozzi 6; Botticini 6,5,Sensi 6,5,Savini 6,5,Ekani 6,5; Moretti 6,5,Biso 6,5,Boateng 6,5 (48’st Filopati sv); Galli 7, Ridolfi 6 (15’st Nardone 6), La Vista 7 (33’ st Monti 6). A disp.: Gianni, Porfiri, Mandorlini,Zaccanti. All. Cornacchini 7

AMITERNINA (4-3-2-1): Spacca 6,5; Bordi 6 (30’st Del Coco sv),Valente 6,Di Francia 6,Picoli 6(40’st Vitale sv); Federici 6,5, Lenart D.6, Bernardi 6,5; Gizzi 6,5, Bocchino 6 (27’st Rotariu sv); Lenart L. 6. A disp.: Napoleoni, Miocchi, Rufini, Fatigati. All. Angelone 6

ARBITRO: Agrò di Terni 6

RETI: 12’st Galli

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Di Francia,Boateng,Sensi,Savini,Botticini. Recupero: 0’ + 4’.