Rugby. Domenica delicata trasferta dell'Aquila sul campo del Reggio

L'AQUILA. Dopo la settimana di stop dedicata al test match Italia v Nuova Zelanda torna il campionato di Eccellenza: tutte posticipate a domenica 25 le gare della VII giornata (per lasciare spazio all’incontro internazionale tra gli Azzurri e l’Australia, in programma sabato a Firenze).

Alle ore 14.30 il direttore di gara Marrama (di Padova) darà il via all’insidiosa quanto fondamentale trasferta che i neroverdi andranno a giocare in casa del Rugby Reggio.

“Abbiamo molto rispetto per l’avversario di domenica, soprattutto dopo l’importante vittoria ottenuta, nell’ultimo turno, ai danni del Rovigo, risultato che sicuramente avrà caricato e spronato la formazione del Reggio. Da parte nostra, abbiamo svolto un lavoro di qualità, tanto sul campo che mentale: la squadra ha risposto bene, focalizzando l’attenzione sui fattori fondamentali per ottenere una prestazione efficace e migliorare la nostra posizione in classifica. È una partita importantissima, da affrontare nel migliore nei modi, mettendo in pratica quanto provato in allenamento ” – ha dichiarato il neo Director of Rugby Andy Key.

Ancora qualche dubbio nella scelta del XV titolare e degli otto uomini a disposizione, dubbi che verranno sciolti solo dopo il team run di sabato mattina.

Questi i 24 convocati: Brandolini, Cocchiaro, Subrizi, Rotilio, Colaiuda; Vaggi, Fiore, Wilson, Cialone, Di Cicco, Zaffiri, Turner; Santavicca, Fidanza, Falsaperla L., Paolucci, Antonelli, Lorenzetti, Del Pinto, Cocagi, Di Massimo, Falsaperla M., Palmisano, Cecchetti



LA CLASSIFICA DOPO IL SESTO TURNO



Rugby Viadana punti 29; Petrarca Padova punti 27; Estra I Cavalieri Prato punti 25; Cammi Calvisano punti 23; Vea Femi Cz Rovigo Delta punti 18; Marchiol Mogliano punti 14; Mantovani Lazio punti 11; Fiamme Oro Roma e M-Three San Donà punti 10; Rugby Reggio punti 4; L’Aquila Rugby punti 2; Crociati Rfc punti 1.