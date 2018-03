Pallavolo. Domenica la Sieco Service Ortona ospita il Città di Castello

ORTONA. Nessuno, ma proprio nessuno, quest'estate avrebbe pensato che alla nona giornata di campionato la Sieco Service Ortona avrebbe giocato un'importantissima partita contro Gherardi SVI Città di Castello che vale il primato nella generale.

Ed invece domenica, al Palasport di

Ortona, ci sarà una nuova emozione, una delle tante di questa strepitosa stagione che la "matricola terribile" sta regalando a tutti i tifosi.

Sarà un match avvincente contro una squadra, Città di Castello, che sembra avere davvero pochi punti deboli. Sette partite e sette vittorie, un unico successo al tie-break contro Brolo, e solo tre set persi. Venti i punti in classifica, esattamente come la Sieco, che però ha una

partita in più, visto che non ha ancora riposato. Le statistiche dimostrano che gli umbri costruiscono le loro vittorie su un collettivo eccellente: non hanno una vera e propria bocca di fuoco, bensì il loro

gioco può contare su giocatori di valore assoluto. Fromm, Rosalba, Van Walle e tanti altri, sono i protagonisti di una formazione che sta ottenendo risultati strepitosi.

Domenica si troveranno di fronte una Sieco Service che sta facendo altrettanto bene. Una formazione che non ha mai perso il suo vero obiettivo, la salvezza, e che ora si trova lì a dare il massimo partita dopo partita, cercando di raccogliere il meglio.

Gli ortonesi domenica

giocheranno per il primato, provando ad allungare la striscia positiva che li vede sempre a punti dall'inizio della stagione e con una sola sconfitta all'attivo, nella quarta giornata di campionato ad Atripalda (incontro perso al tie-break).

Parola dunque al campo: domenica 25 novembre, ore 18, Sieco Service Ortona-Gherardi SVI Città di Castello.