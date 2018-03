La BCC Vasto domenica a Molfetta per confermare il primato

VASTO. Dopo la splendida vittoria di domenica a spese della Magic Team Benevento che arrivava al PalaBCC come capolista solitaria del girone, si va a Molfetta per continuare a stupire quanti aveva espresso qualche perplessità sul roster messo sotto canestro dal presidente Giancarlo Spadaccini. Stando ad oggi, e rimanendo con i piedi per terra, le casacche bianco rosse hanno fatto cose tali da essere indicate come la formazione più in palla partendo dalla neo promozione alla fine di un campionato di C2 che molti ricorderanno negli anni a venire. La matricola, diventata terribile, fonda la sua forza maggiore sul gruppo e l’ultimo avversario incontrato fra le mura amiche ha pagato pegno perché ha puntato forse troppo praticamente su un solo uomo che, pur avendo superato il trentello, ha giocato troppo da solo. Ierbs e compagni stanno sempre più incamerando schemi e tattiche di gioco che fino ad oggi hanno consentito di raccogliere 10 dei 12 punti in palio; il gruppo si sta sempre più amalgamando e le soddisfazioni cominciano a premiare gli sforzi di coach Di Salvatore che meglio non potrebbe ripagare il tanto pubblico presente sugli spalti di un PalaBCC. Per la gara di domenica, in quel di Molfetta, si può ancora parlare di big match perché i pugliesi ci arrivano sull’onda di due successi consecutivi di cui l’ultimo, in trasferta a Lanciano, dopo un tempo supplementare che ha notevolmente rialzato le proprie quotazioni rendendo il pronostico piuttosto equilibrato. I vastesi, dal canto loro, si presentano con la consapevolezza di poter fare risultato badando bene di non sottovalutare l’avversario, ma rimettendo sotto canestro quanto di meglio fatto per la vittoria in trasferta, nel derby tutto abruzzese, a Lanciano con annesse le giocate che nell’ultimo turno hanno dato il primo stop a quella che era la formazione da sola in testa alla classifica. Allargando un po’ lo sguardo, ci sono le gare delle altre due formazioni di testa, oggi appaiate proprio ai vastesi, con il S.Michele Maddaloni impegnato in casa della cestistica Barletta, mentre la Magic Team Benevento riceve in casa un derelitto Lanciano ancora fermo a soli due punti che non la dicono proprio tutta sulla formazione frentana. Dopo la trasferta di domenica prossima la BCC Vasto tornerà a giocare in casa con una collocazione un po’ insolita: la gara vs il delta Salerno, oggi a quota due in classifica per aver avuto la meglio sulla Pall. Benevento ancora ferma al palo, si giocherà sabato 1° dicembre alle ore 19 con la certezza che il nostro 6° uomo non si farà sorprendere perché, se è vero che gli ospiti arrivano con un pronostico niente affatto favorevole, i quaranta minuti vanno comunque giocati con intensità ed agonismo pari a quelli messi sotto canestro in gare di cartello e big match che dir si voglia. L’impegno di domenica prossima verrà trasmesso in diretta net-casting con l’andamento gara play by play sul sito LNP.