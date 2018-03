Serie D. Il Celano espugna 1-0 Porto Recanati

Le sintesi delle partite delle abruzzesi













RECANATESE-CELANO 0-1



RECANATESE (4-1-4-1): Paniccià 5.5; Di Marino 5.5, Brugiapaglia 6, Patrizi 6, Morbiducci 5.5; Rachini 6 (41’st Garcia ng); Bartomeoli 6, Ristè 5, Iacoponi 6, Gigli 6 (22’st Latini 5.5); Pagliardini 5.5 (34’st Miani ng). A disp. Catinari, Giacchè, Curzi, Agostinelli. All. Omiccioli 5.5

CELANO (4-4-2): Nutricato 5.5; Di Stefano 6 (22’st Vitale 5.5), Antonelli 5.5, Fuschi 6, Rea 5.5; Salatiello, Sabatini 6 (22’st De Sanctis 5.5), Marfia 6, Granaiola 5.5; Lazzarini 6,5 (44’st Mascioli ng), Valdes 6. A disp. Polidori, Fazi, Dema, Luzi. All. Morgante 6

ARBITRO: Chindemi di Viterbo 5.5

RETI: 36’ st Lazzarini rig.

NOTE: spettatori 200 circa. Espulsi: Ristè al 9’ st e Vitale al 43’ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Brugiapaglia, Rachini, Sabatini, Marfia, Antonelli. Angoli: 4-2. Recupero: 1’ + 5’.



AMITERNINA-MACERATESE 2-2



AMITERNINA (4-4-2): Spacca 6; Lenart D. 6, Di Francia 6, Federici 5,5, Valente 5,5; Petrone 7 (27′ Picoli sv), Moauro 6,5, Berardi 6, Bocchino 6 (36′pt Rotariu 6); Pedalino 5,5, Gizzi 7 (32′ L.Lenart sv). A disposizione: Napoleoni, Bordi, Del Coco, Coletti. All. Angelone 6.

MACERATESE (4-1-4-1): Marani 6, Castracani 6, Capparuccia 6, Arcolai 6, Montanari 6,5 (39′st Russo sv); Luisi 5.5 (13′st Piergallini 7); Romanski 5,5, Marcatili 6,5, Carboni 6,5, Orta 6,5; Melchiorri 6,5. A disposizione: Carfagna, Benfatto, Bucci, Eclizietta, Negro. All. Di Fabio 7.

ARBITRO: Fourneau di Roma 5

RETI: 11’ pt Pedalino (A), 9’ st Petrone (A), 23’ st Carboni (M), 34’ st Orta (M).

NOTE: spettatori 350 circa (150 nel settore ospiti). Espulsi Pedalino al 29′ pt per gioco violento, Romanski al 17′st per gioco falloso. Ammoniti Marcatili, Gizzi, Orta, Moauro. Angoli 2-9. Recupero pt 2′, st 4’



ANGOLANA-AGNONESE 1-1



RENATO CURI ANGOLANA: Angelozzi 7, Di Renzo 6,5, Natalini 7, Farindolini 6,5 (38’ st Gambacorta sv), Di Bartolomeo 6,5 (46’ st Di Cecco sv), Spoltore 6,5, Pagliuca 5,5 (10’ st Musilli 7), Forlano 6, D’Ancona 6, Ferraresi 6,5, Ligocki 6. A disp.: De Flaviis, Erasmi, Ranauro, Iommarini. All.: Miani.

OLYMPIA AGNONESE: Leonardi 6, Pifano 6, Litterio 6, Partipilo 6, Scampamorte 5,5, Pellegrino 5,5, Di Lollo L. 5,5 (20’ st Leonetti 7), Ricamato 6, Sivilla 6, Keita 6, Pizzutelli 6 (41’ st Mancini S. sv). A disp.: Esposito, Patriarca, Mancini D., Cadaleta, Leonetti, Mancini. All.: Urbano.

ARBITRO: Zuliani di Vicenza 5,5.

RETI: 16’ st Musilli (RC), 24’ st Leonetti (A).

NOTE: espulso al 42’ st Forlano (RC) per doppia ammonizione. Allontanato dalla panchina al 24’ st il viceallenatore della Renato Curi Bordoni per proteste. Ammoniti: Angelozzi, Ligocki, Pellegrino, Ricamato, Mancini S. Angoli: 1-6. Recupero: pt 0’, st 7’.



SAN NICOLO'-JESINA 0-0



SAN NICOLÒ (4-4-2): Biasella 6,5; D’Orazio 6 (28’st Marcoionni sv) Gialloreto 6 Porchia 6 Piccioni 6; Antenucci 6Petronio 6 De Santis 6 Costantino 6 (25’st Sosi sv); Capparella 5,5 (35’st Battista sv) Ragatzu 5,5. A disposizione: Ciccarone, Coccia, Pulci, Guerriero. All.: Cifaldi 6.

JESINA (4-4-2): Tavoni 6; Sartori 6 Cardinali M. 6 Strappini 6 (40’st D’Aniello sv) Gabrielli 6; Tafani 6 Cardinali N. 6 Sebastianelli 5,5 Stefanelli 5,5; Gabrielloni T. 5,5 (21’st Rossini 5) D’Errico 6 (15’st Gabrielloni A. 5,5). A disposizione: Giovagnolo, Campana, Frulla, Zebi. All.: Amaolo 6.

ARBITRO: Gironda di Bari 5.

NOTE: spettatori 300 circa. Allontanato all'11' del secondo tempo di Cifaldi (allenatore San Nicolò) per proteste. Ammoniti: Antenucci, Piccioni, De Santis, Strappini, Tafani. Angoli: 5-3 per il San Nicolò. Recupero 2’,4’.