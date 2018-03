Il Vasto supera 75-67 la capolista Benevento

VASTO. La Magic Team Benevento si affida alle “magie” di Marinello, top scorer della gara oltre il trentello (31), ma la BCC si affida a ben 5 uomini in doppia cifra che impongono il primo stop alla capolista rimasta in gara fino a 5 minuti dalla fine subendo prima una tripla stratosferica di Massimo Di Lembo poi le giocate di Luca Di Tizio che mette a referto 9 dei suoi 11 punti totali. Nei pronostici si era parlato del big match di giornata, le aspettative della gara di cartello, forse poco adatta ai deboli di cuore, sono state ampiamente rispettate ed il pubblico vastese, accorso in gran numero, ha di par suo offerto uno spettacolo ed un incitamento che ha spinto gli uomini di coach Di Salvatore verso una vera e propria impresa. Nel primo quarto il punteggio sale a piccoli passi, le due formazioni si studiano mantenendosi a stretto contatto per la parità (16-16) alla mini pausa. Nel secondo quarto si segna anche meno e si arriva all’inizio del 6° minuto con gli ospiti sul +3(20-23), a seguire arriva il primo mini break BCC (9-0) con Marinaro e compagni che sorpassano fino al +6(9-0), ma un contro break di 0-14 a cavallo del riposo lungo regala il +8(29-37) a coach Sanfilippo che si dissolve in un battibaleno, contro sorpasso dei padroni di casa che possono iniziare gli ultimi 10 minuti avanti, anche se limitato a soli 2 punti (55-53). Il primo diretto al mento arriva da lontananza siderale e parte dalle mani di Massimo Di Lembo, Bizzarri e ancora Marinello si avvicinano per il -1(62-61) ma tre realizzazioni in area pitturata di Luca Di Tizio fanno letteralmente piegare le gambe ai primi in classifica che vedono estremamente compromessa la loro posizione con il primo stop della stagione in corso in via di concretizzazione. Murtas ed il solito Marinello provano a rimettersi in gara con il -3(68-65) a 150 secondi dalla fine, senza però fare i conti ancora con Di Tizio e Marinaro che con altre due incursioni sotto canestro mettono una seria ipoteca sulla conquista dell’intera posta in palio che, fra l’altro, vale la conquista della testa della classifica insieme allo stesso Magic Team Benevento ed al Maddaloni che, in casa, ha regolato il Delta Basket Salerno ed è così tornato alla vittoria dopo lo stop a Trani nella gara del turno scorso. La BCC Vasto Basket, a fine gara, festeggia il risultato di prestigio insieme ai tanti tifosi oggi presenti sugli spalti, ma già da martedì c’è da mettere in cantiere la prossima trasferta viaggiando alla volta di Molfetta che oggi ha piegato la BLS Lanciano dopo un tempo supplementare. Mentre si tornerà nuovamente fra le mura amiche, ospitando il Delta Bk Salerno nella gara riposizionata a sabato 1° dicembre con inizio alle ore 19, poi si va a Monopoli, quindi altra gara di altissima classifica con il Maddaloni al PalaBCC



TABELLINO



VASTO: DIPIERRO 15(32’), MARINARO 15(40’), DI LEMBO 14(36’), SERGIO 14(36’), DI TIZIO 11(24’), Ierbs 4(13’), Cimini 2(15’), Di Paolo ne, Maggio ne, Salvatorelli ne. All. Di Salvatore.

BENEVENTO: MARINELLO 31(38’), Buontempo 4(28’), Fabiano 8(25’), MURTAS 7(26’), BIZZARRI 6(25’), STIJEPOVIC 6(40’), PEPE 0(3’), Del Gaudio 0(15’), Del Basso ne, Liguori ne. All. Sanfilippo.

ARBITRI: Lillo Denny e Calella Daniele.

PARZIALI: 1°q 16-16, 2°q 29-33(13-17), 3°q 55-53(26-20), Finale 75-67(20-14).

BCC Vasto Tiri da 2: 23/37(62%), Tiri da 3: 6/16(38%); Tiri liberi: 11/17(65%), Falli 18.

Benevento Tiri da 2: 22/39(56%), Tiri da 3: 6/29(21%); Tiri liberi: 5/8(62%), Falli 18.

Fallo Antisportivo: Dipierro (13’:20-16).

Falli Tecnici: Panchina Vasto (18’:29-25) e Marinello (27’:48-46).