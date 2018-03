Nel recupero il Gran Sasso supera 41-5 il Messina

PAGANICA. La Gran Sasso stravince contro l'Amatori Messina nel recupero del quarto turno del campionato nazionale di serie B (girone D). A Paganica finisce 41 a 5, un punteggio che permette ai grigiorossi di guadagnare cinque punti e avvicinare il Benevento, primo in classifica con 26 punti.

Nella prima mezzora importante break iniziale dei padroni di casa: mete di Giampietri, Pattuglia, Mancini e Suarez. Al 32' la Gran Sasso si porta sul 27 a 0 sempre con Jorge Suarez che mette in meta in seguito a un'azione partita da una palla rubata dall'ottimo Pattuglia. Sul finale leggero calo degli abruzzesi che permettono all'Amatori di andare in meta al 40'.

Nella seconda frazione di gioco la gara scende nettamente di ritmo. Sale il nervosismo e si registrano anche tre cartellini gialli. Da segnalare in apertura di ripresa la meta di Mandolini e sul finale quella di Cipriani (entrambe trasformate da Daniele Giampietri).

“Sono soddisfatto di cinque punti importanti che avvicinano il Benevento” afferma il tecnico Pierpaolo Rotilio “adesso ci riposeremo qualche giorno per ricaricarci in vista delle prossime quattro partite, decisive per il campionato”. Nelle prossime settimane quattro gare difficili di cui tre in trasferta: “cercheremo di vincere gli scontri diretti” conclude Rotilio.

A Paganica di scena oggi anche la Gran Sasso U23, battuta 20 a 0 dal Lazio Rugby 1927: “Buona l'attitudine alla partita ma dobbiamo lavorare dal punto di vista mentale per giocare ottanta minuti con la stessa intensità” commenta a caldo Francesco Iannucci “in ottima del nostro percorso di crescita, dobbiamo migliorare sulle fonti di gioco in vista dei prossimi due turni con Villa Pamphili e Frascati”.

Il Gran Sasso Rugby è sceso in campo con la seguente formazione: Mandolini (Rossi), Ciancarella S. (Iezzi), Guerriero, Ciancarella E. (Valdrappa), Mancini, Pattuglia (Pompili), Parisse, Falcone (Mistichelli), Brandizzi (Di Tillio), Feneziani, Pezzetta, Giampietri, Suarez, Cipriani, Santillo.



MARCATORI



Primo tempo: 6' meta Giampietri tr. Feneziani; 15' meta Pattuglia non tr. Feneziani; 20' meta Mancini non tr. Feneziani; 27' meta Suarez non tr. Feneziani; 40' meta nr.20 Messina non tr. nr.10.

Secondo tempo: 2' meta Mandolini tr. Giampietri; 32' meta Cipriani non tr. Giampietri.

Note: cartellini gialli a Suarez, Santi e Rossi; spettatori 200 circa; giornata piovosa.



Classifica: Benevento punti 26; Gran Sasso punti 25; Colleferro e Rieti punti 17; Partenope Napoli punti 14; Primavera e Cus Roma punti 11; Reggio Calabria punti 10; Messina punti 8; Città di Frascati punti 7; Segni punti 4; Civitavecchia punti 3.